الأحد 24 نوفمبر 2019 14:00
إشادات واسعة بمسلمة تصدت لإساءات ضد يهودي بلندن (فيديو)
أشادت الصحف البريطانية والعالمية ومنصات التواصل، بتصرف امرأة مسلمة تصدت لرجل متعصب عندما وجه إهانات وسباب ليهودي وعائلته داخل أحد قطارات المترو شمال لندن.
إساءة من متعصب
- شرطة المواصلات البريطانية قالت إنها تحقق في الواقعة بعد اعتقال الرجل المسيء في برمنغهام.
- الواقعة التقطها مخرج يدعى "كريس أتكينز"، وانتشرت بسرعة البرق على منصات التواصل حتى تعدت أربعة ملايين مشاهدة منذ يوم الجمعة.
- أتكينز نشر لقطات الفيديو، بعد أن حصل على إذن من الرجل اليهودي الذي تعرض للإساءة وأسرته.
- المقطع المصور يظهر رجلًا يرتدي قبعة وقفازات ويقرأ عبارات من كتاب الإنجيل المقدس، في وجه الرجل ويميل نحو طفله، صارخًا ومتهمًا اليهود بأنهم "دجالون وأنهم هم من بدأوا تجارة الرقيق"، إلى جانب عبارات أخرى بذيئة.
- حينما حاول أحد الركاب إيقاف الرجل المتعصب، هاجمه الأخير وهدده بالضرب، ثم واصل صراخه بتهديد وشتم اليهودي وابنه، وحاول الأب صرف انتباه ابنه عما يحدث.
- مصور الفيديو وصف المشهد بأنه كان مروعًا، واصفًا الرجل المسيء بالشرير والوقح، بينما بقي الرجل اليهودي هادئًا متجاهلًا الإساءات، حتى غادر الراكب المتعصب القطار.
Around noon I witnessed appalling anti Semitic abuse towards this Jewish Family on the northern line. Fair play to other passengers who stood up to him. If you recognise the guy please report to @metpoliceuk pic.twitter.com/YxzwAnDqTJ— Chris Atkins (@scatatkins) November 22, 2019
شجاعة امرأة
- مصور الفيديو قال إن 4 ركاب من بينهم امرأة مسلمة محجبة تدعى أسماء الشويخ، تصدوا للرجل المسيء، واصفًا المرأة بأنها "بطلة وشجاعة بشكل لا يمكن تصديقه".
- أسماء عارضت الرجل المتعصب وطلبت منه عدم استخدام هذه اللغة المسيئة أمام الأطفال، فيما يرد الرجل المعصب بالقول: اسمعي ، هؤلاء الناس دجالون ، يحاولون المطالبة بتراثنا. هل تهتمين بشعبك؟
- في أعقاب انتشار الفيديو على الإنترنت، انهالت عبارات الثناء والإشادة من مستخدمي مواقع التواصل، على المرأة المسلمة الشجاعة التي واجهت الرجل المتعصب.
- هذه الإشادة امتدت لتشمل سياسيين وإعلاميين ومشاهير في المملكة المتحدة وحول العالم، اعتبروا هذه السيدة مميزة وتعطي أملًا في مستقبل التعايش في بريطانيا.
المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
صحف بريطانية