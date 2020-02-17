إسلام شعراوي.. حكاية شاب مصري "تائب" مات في حادث (فيديو)
نهاية إسلام في حادث مروري ليست غريبة في بلد يحصد فيه نزيف الأسفلت وحوادث الطرق أكثر ما تحصده جملة الأمراض والأوبئة مجتمعة.
لكن الغريب هو قصة "عمل" إسلام نفسها، التي سرعان ما انتشرت كالبرق على منصات التواصل الاجتماعي في مصر فور إعلان نبأ رحيله.. فما هي حكاية إسلام؟
إسلام، الشاب الثلاثيني الذي يبدو من لكنته أن تعليمه متوسط، كان كغيره من الشباب يبحث عن عمل ومستقبل ليحيا بكرامة، واستطاع أن يحترف تعديل سيارات الحوادث، فكان يجمع قطع وأجزاء السيارات بعد كل حادثة ويعيد تركيبها بطريقة غير آمنة وغير قانونية، ثم يعرضها للبيع دون أن يعلم المشتري بقصتها.
ومن خلال هذه الحرفة، استطاع إسلام أن يحقق المال والثروة خلال مدى زمني قصير، وأصبح من ذوي الأملاك، وانتشرت له صفحة على فيسبوك بث فيها مقاطع مصورة للمتابعين.
وقبل شهرين، خرج إسلام بمقطع مصور مدته نحو 12 دقيقة، أعلن فيه توبته لما اعتبره "حرامًا"، وحكى قصته مع هذه المهنة والموقف الذي جعله يستفيق من غفلته وكيف أنه كاد أن يتسبب في موت أحدهم.
واستطرد إسلام في الحديث عن توبته "النصوح" وذهابه في رحلة إلى بيت الله الحرام عاد منها وقد أخذ على نفسه عهدًا ألا يعود لهذا المجال أبدًا.
وبكلمات مصرية بسيطة،استفاض إسلام في الحديث عن "حلاوة" التوبة، وما تبعها من راحة للقلب والضمير، وجلب للسعادة، وحكى كيف انفض المنتفعون من تجارته القديمة، من حوله، وإصراره على البحث عن سبيل حلال يتاجر فيه مع الله.
وحاول إسلام أكثر من مرة الحصول على قرض لتحقيق حلم قديم بأن يكون صاحب مطعم كبير بمنطقته، لكن القرض رُفض أكثر من مرة، فلم يقطع الأمل أبدًا مؤكدًا أن النية تكفيه وأن الرزق قادم، وأن الأهم راحة النفس والضمير.
وأشار إلى محاولة المنتفعين القدامى والتجار الذين شاركوه حرفته "الحرام" جره إلى العمل معهم مرة أخرى، على اعتبار أنه الأسرع والأكثر كسبًا للمال بأقل التكاليف، لكنه صد جميع المحاولات، وأقسم أمام الجميع أنه لن يعود أبدا، ونصح الشباب بألا يلتفتوا للحرام أبدًا لأن الموت لا ينتظر أحدًا.
وبالأمس، كانت المفارقة، حين أعلن أحد المستشفيات في صعيد مصر عن وفاة إسلام وصديق له في حادث مروري، وسط موجة حزن تردد صداها على منصات التواصل المصرية، طالبة لإسلام الرحمة والمغفرة ومعتبرة قصة توبته وحكايته، بمثابة صدقة جارية على روحه التي طلبت السلام والحب للجميع قبل أن تلبي نداء الرحيل.
توفى الى رحمة الله تعالى اسلام شعراوى واحد من اهم الناس فى مجال تعديلات السيارات مصر— M.T.E (@eleraky444) February 16, 2020
استحلفكم بالله الدعاء له بالرحمه و المغفره وبلوغ الجنه pic.twitter.com/abOaJJD70T
وفاة اسلام شعراوي. ربنا يرحمك يا اسلام #خواطر_الباشمهندس #اسلام_شعراوى https://t.co/QY6HoD1ixb عبر @YouTube— Salah Elmahdy (@engsalah30) February 17, 2020
اسلام شعراوي في ذمة الله 💔— Mostafa✨ (@Mostafa_Rabia12) February 16, 2020
ربنا يغفرله ويتغمده بواسع رحمته 🙏
الدعاء له فضلا pic.twitter.com/UMDQSx5bgY
اسلام شعراوي لما عمل الفيديو دا من شهرين اكيد مكنش عارف انه هيموت في حادثة بعدها،— محمد ابن عوف (@ABOOUF22) February 17, 2020
ربنا يرحمك يا اسلام ويتقبل توبتك ويجعل الفيديو دا في ميزان حسناتك.. pic.twitter.com/6GGFrKhT98
صدقه جاريه علي روح إسلام شعراوي— ﮼مَغْرَبيِ (@iMedoMaghraby) February 17, 2020
اللي رجع لربه بروحه و قلبه قبل جسمه ربنا يرحمك و يغفرلك و يجعلك من أهل الجنه و يثبتك عند السؤال ان شاءالله
إسلام شعراوي ٣٤سنه ١٦/٢/٢٠٢٠ 😔 pic.twitter.com/1XEF0cY0PU
الشاب ده إسمه إسلام شعراوي ،مات في حادثة سيارة بعد ما نزل الڤيديو ده !! pic.twitter.com/Cirr9NwXbt— TAREK SOBH (@egycanadian) February 17, 2020
فيديو لواحد اسمه— M ary em (@msryem) February 17, 2020
إسلام الشعراوي
مكنش عارف انه هيموت بعد الفيديو ده بكام يوم
كلامه كله جميل و طالع من القلب
وبيتكلم عن السلام النفسي والتصالح مع النفس
جرب الثراء والملايين
وقرر انه يعيش بطريقة تانية
فكرني بوائل @Ghonim https://t.co/ec37gwdDUs #نصيحة_لمكتئب
اللهم ارحمه وتقبله فى الصالحين— Ehab Sheha (@ihabshiha) February 16, 2020
القبول ووصول كلامه للقلب يشعرك بمدى صدقه فى العودة الى الله #اسلام_شعراوي سجل هذا الفيديو من شهرين وبعدها توفى فى حادث pic.twitter.com/h1v1B4XSLU
متغلاش علي الي خلق ياحبيبي— Alsidi (@els3edye1) February 17, 2020
صدقه جاريه علي روح اسلام شعراوي pic.twitter.com/VBi2wwJPCz
من الأخبار المحزنة و اللي خلت قلبي اتقبض أني انهي يومي علي خبر وفاة إسلام شعراوي في حادثة 😞 إسلام مش كتير يعرفه بس اي حد مهتم بتعديل العربيات في مصر هيبقى عارفه ومتابعه 😞 ربنا يرحمك يا إسلام و يصبر اهلك 😞 pic.twitter.com/1soOuZADwt— MPE Ahmed Wael (@a_wael99) February 16, 2020