تركيا
الثلاثاء 2 مايو 2017 18:34

إسطنبول تلغي دعوة وجهتها لمؤسس ويكيبيديا

مؤسس ويكيبيديا جيمي ويلز
رويترز
أعلنت بلدية إسطنبول (الثلاثاء) سحب دعوة وجهتها سابقا إلى مؤسس موقع "ويكيبيديا" بعد عدة أيام من حجب الموقع في البلاد.

ونشرت البلدية عبر موقعها على الإنترنت أن "اسم مؤسس ويكيبيديا جيمي ويلز أزيل من لائحة المدعوين إلى منتدى معرض مدن العالم وتم إبلاغه بالقرار".    

وينعقد "معرض مدن العالم" في إسطنبول في منتصف أيار/مايو ويشارك فيه آلاف المحاورين من حول العالم لبحث طرق جعل المدن "أكثر ذكاء" بحسب الموقع المخصص للحدث. 

وأفادت وكالة الأناضول أن السلطات اتخذت قرار الحجب بعد رفض ويكيبيديا إزالة مقالات تم فيها "وضع تركيا على مستوى مواز مع تنظيمات متشددة واتهامها بالتعامل معها".

المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية
كلمات مفتاحية
تركيا
حجب
ويكيبيديا
اسطنبول

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