تركيا
السبت 23 ديسمبر 2017 23:08

إسطنبول تطلق تطبيق "الترجمة الفورية" في مساجدها

أطلقت بلدية إسطنبول تطبيقا يتم تحميله في الهواتف والحواسيب، يمكّن الأجانب من الاستماع للخطب والمواعظ الدينية في المساجد من خلال الترجمة الفورية إلى اللغتين الانجليزية والعربية.

ووسعت البلدية نطاق البرنامج ليتم استخدامه في المساجد أيضا، بعد أن كان يستخدم خلال المهرجانات والتظاهرات فقط.

ويتيح البرنامج "İBB Simultane" الفرصة للسياح الأجانب من أجل الاستماع إلى خطب الجمعة والأعياد، وكذلك المواعظ الدينية باللغتين الإنجليزية والعربية عبر الترجمة الفورية.

وعلقت البلدية على أبواب مسجدي "السلطان أحمد" و"السليمانية"، واللذين أطلقت البلدية التطبيق فيهما، كونهما من أبرز المساجد التاريخية التي يزورها السياح الأجانب في إسطنبول، لوحات للتعريف بالبرنامج المذكور.

وكتب على اللوحات "يمكنكم تحميل تطبيق الترجمة الفورية التابع للبلدية إلى هواتفكم والاستماع إلى الخطبة، والوصول إلى الإنترنت مجانا عبر شبكة البلدية ibbWİFİ. ويمكنكم الحصول على سماعة أذن من الموظفين في مدخل المسجد".

المصدر
الأناضول
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اسطنبول
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الصلاة
خطبة الجمعة
المساجد التاريخية
السلطان أحمد
السليمانية

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