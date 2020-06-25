تركيا
الجمعة 26 يونيو 2020 09:38

إسطنبول تشتري لوحة أصلية لـ"محمد الفاتح" بـ950 ألف دولار (صور)

اللوحة واحدة من ثلاث لوحات أصلية رسمت للسلطان محمد الفاتح
الأناضول
اشترت بلدية إسطنبول لوحة للسلطان العثماني محمد الفاتح، بقيمة 770 ألف جنيه استرليني (950 ألف دولار)، في مزاد علني بالعاصمة البريطانية لندن.

وأوضحت البلدية في بيان، الخميس، أنها تمكنت من شراء إحدى اللوحات الثلاث الأصلية للسلطان محمد الفاتح، من خلال مزاد علني.

وحضر المزاد الذي استضافته قاعة "كريستي" الشهيرة بلندن، محمد أل قنالقا، رئيس دائرة العلاقات الخارجية في بلدية إسطنبول كممثل عنها.

ويُعتقد أن اللوحة المذكورة تم الحصول عليها من ورشة الرسام الإيطالي جنتيل بيلين (1429-1507)، وأنها رُسمت من قبل بيلين نفسه أو أحد تلامذته في عام 1480.


وتعود أهمية اللوحة إلى أنها واحدة من ثلاث لوحات أصلية رسمت للسلطان محمد الفاتح.
وأعلن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو أن بلديته اشترت اللوحة وستعيدها إلى تركيا قريباً.


وقالت سارة بلومبلي، المسؤولة عن الأعمال الفنية الإسلامية والهندوسية في قاعة كريستي للمزايدة، إن الصورة فيها شخص آخر مجهول الهوية بجانب السلطان، ويقال إنه "أحد أبنائه الثلاثة، لكن فارق العمر بينهما يبدو قليلًا ولذلك لسنا واثقين من هويته"، حسبما نقلت عنها قناة TRT التركية.

والسلطان محمد الفاتح (1432 - 1481م)، هو سابع سلاطين الدولة العثمانية، وشهد عهده فتوحات كبيرة، أبرزها فتح القسطنطينية، عام 1453م.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
محمد الفاتح
تركيا

اقرأ أيضا

Thumbnail
وزير يمني مستقيل: الإمارات هي مهندس كل ما يجري في اليمن(فيديو)
Thumbnail
بعد انتظار 30 سنة.. ليفربول بطل الدوري الإنجليزي
Thumbnail
مصر تسجل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا و83 حالة وفاة
Thumbnail
هل هذا قيس سعيد؟
Thumbnail
"الصحة العالمية" تعلن عن الموعد المتوقع لإنتاج لقاح ضد كورونا

الأكثر قراءة

  1. وزير يمني مستقيل: الإمارات هي مهندس كل ما يجري في اليمن(فيديو)
  2. بعد انتظار 30 سنة.. ليفربول بطل الدوري الإنجليزي
  3. مصر تسجل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا و83 حالة وفاة
  4. إسطنبول تشتري لوحة أصلية لـ"محمد الفاتح" بـ950 ألف دولار (صور)
  5. "الصحة العالمية" تعلن عن الموعد المتوقع لإنتاج لقاح ضد كورونا