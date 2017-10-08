الأحد 8 أكتوبر 2017 15:01
إسطنبول تستقبل 8 ملايين سائح خلال 9 أشهر
قالت وزارة السياحة التركية إن مدينة إسطنبول استقبلت نحو 8 ملايين سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بزيادة 13 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت الوزارة إن إسطنبول استقبلت 7 ملايين و997 ألفًا و982 سائحًا خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول من 2017.
وأشارت وزارة السياحة في بيانها إلى الزيادة الملحوظة في عدد السياح الأجانب الزائرين لإسطنبول خلال سبتمبر/أيلول الماضي، حيث بلغت 30 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ عدد السياح الأجانب الزائرين لإسطنبول في سبتمبر مليونًا و45 ألفًا و896 سائحًا.
وجاء السياح الألمان في المرتبة الأولى، بـ 736 ألفًا و444 سائحًا، ثم الإيرانيون بـ 636 ألفًا و815 سائحًا، ثم السعوديون بـ 470 ألفًا و557 سائحًا.
المصدر
الأناضول
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