قطر وأمريكا
الأحد 11 أكتوبر 2020 23:56

إسرائيل: نعارض بيع مقاتلات إف-35 الأمريكية لقطر

الطائرة المقاتلة إف 35 الأمريكية
غيتي
قال وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأحد، إن بلاده ستعارض أي صفقة لبيع مقاتلات إف-35 الأمريكية المتقدمة لقطر.

وأرجع كوهين المعارضة إلى ضرورة الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

وأدلى كوهين بهذه التصريحات عندما سُئل عن تقارير إخبارية تفيد بأن قطر تقدمت بطلب رسمي للولايات المتحدة لشراء الطائرات الشبح التي تنتجها لوكهيد مارتن.

وتتشاور الولايات المتحدة مع إسرائيل بشأن أي مبيعات أسلحة متقدمة مقترحة لدول أخرى بالمنطقة وفقا لمبدأ المحافظة لإسرائيل على "تفوق عسكري نوعي".

وردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل ستعارض مثل هذه الصفقة، قال كوهين لراديو الجيش الإسرائيلي "الجواب نعم. أمننا وتفوقنا العسكري في المنطقة هما أهم الأشياء بالنسبة لنا. منطقتنا لم تتحول بعد إلى سويسرا".

وتعارض إسرائيل أيضا بيع المقاتلات إف-35 إلى الإمارات على الرغم من توقيع البلدين الشهر الماضي اتفاق تطبيع للعلاقات برعاية أمريكية.

وعبرت إسرائيل، التي اشترت ونشرت الطائرة، عن انزعاجها من احتمال شراء الإمارات الطائرة المقاتلة وذلك رغم قلق الطرفين المشترك من التهديدات الإيرانية.

وتستطيع مقاتلات "إف 35" التحليق من دون أن ترصدها أنظمة الدفاع المضادة للطائرات، حسب وزارة الدفاع الأمريكية.

وفي عام 2016، اشترت إسرائيل 50 مقاتلة "إف 35" من الولايات المتحدة، يتم تسليمها لسلاح الجو الإسرائيلي تباعا على مدى 5 سنوات.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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