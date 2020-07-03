إسرائيل والإمارات
الجمعة 3 يوليو 2020 14:15

إسرائيل توقع اتفاقية مع شركة إماراتية لمواجهة كورونا

صورة لأول طائرة شحن إماراتية تصل إسرائيل يوم 19 مايو/أيار 2020
رويترز
وقعت شركتان إسرائيليتان، الخميس، اتفاقا مع شركة إماراتية، لتطوير حلول تكنولوجية للتعامل مع فيروس كورونا.

وقالت إذاعة الجيش الاسرائيلي (جلتس)، إن الشركتين هما شركة الصناعات الإسرائيلية الجوية، وشركة رفائيل (الحكوميتان).

وأوضحت الإذاعة، في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنّ الشركتين الإسرائيليتين، وقعتا الاتفاقية مع شركة G42 الإماراتية.

وتتبع الشركتان المذكورتان، وزارة الدفاع الإسرائيلية، وتزود الجيش بالمعدات والصواريخ وأنظمة الدفاع العسكرية.

وأعلنت الإمارات، رسميا، في 26 يونيو/حزيران الماضي، بدء مشاريع مشتركة مع إسرائيل في المجال الطبي ومكافحة كورونا، وفي اليوم نفسه، كشفت وسائل إعلام عبرية أن أبو ظبي زودت إسرائيل، بـ 100 ألف جهاز فحص للفيروس.

جاء ذلك، قبل يوم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تعاون بلاده مع الإمارات في مجال مكافحة كورونا، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وأخيرا، سعت الإمارات إلى استثمار جائحة كورونا، لزيادة وتيرة تطبيعها مع إسرائيل، على حساب القضية الفلسطينية التي تمر بمرحلة تعد الأصعب في تاريخها منذ نكبة عام 1948.

يأتي هذا رغم إعلان إسرائيل عزمها ضم 30% من مساحة الضفة الغربية المحتلة (غور الأردن والمستوطنات) إلى سيادتها، بحسب تصريحات سابقة لنتنياهو.

تطبيع علني
صحيفة "يديعوت أحرونوت" مقالاً لسفير الإمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبة، أكد فيه أنّ أبو ظبي ممكن أن تكون بوابة مفتوحة تربط إسرائيل بالمنطقة

كانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، نشرت في الثاني عشر من يونيو/ حزيران الماضي، مقالا لسفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة،

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، خاطب العتيبة المجتمع الإسرائيلي من خلال مقال رأي.

وقال العتيبة في المقال، إن إسرائيل والإمارات "تملكان جيشين من أفضل الجيوش المدربة في المنطقة مع مخاوف مشتركة في مجال الإرهاب والعدوان".

وأضاف "نحن نواجه مع إسرائيل الكثير من الأخطار المشتركة ونرى الإمكانات الكبيرة لعلاقات دافئة". وأشار إلى أن "مبادرات الإمارات بدأت للتو بفتح المجال للتبادل الثقافي والفهم الأوسع لإسرائيل واليهودية".

وقبل نشر المقال صرح العتيبة لوسائل إعلام إماراتية أنه رأى من المهم التحدث مباشرة إلى الجمهور الإسرائيلي مضيفا "لا أريد أن يكون هناك أي لبس حول موقفنا؛ أعتقد أنه من المهم أن تكون علنيًا، وصريحًا، وواضحًا، ومباشرًا".

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
كورونا
تطبيع
صناعة

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