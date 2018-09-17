إسرائيل
الاثنين 17 سبتمبر 2018 23:34

إسرائيل توافق على هجرة ألف من يهود الفلاشا الإثيوبيين إليها

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
غيتي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته وافقت على السماح لألف من يهود الفلاشا الإثيوبيين بالهجرة إلى إسرائيل.
التفاصيل:
  • أوضح نتنياهو أن لجنة خاصة التي وافقت على القرار، مشيرا إلى أنه "مصمم" على المضي قدما في تنفيذه.
  • أضاف أن 1300 من يهود الفلاشا نقلوا جوا إلى إسرائيل خلال فترة ولايته.
  • قال نتنياهو إن الألف الذين حصلوا على الموافقة لهم أطفال يعيشون بالفعل في إسرائيل.
  • وصفت أليسا بودنر، الناطقة باسم الجالية الاثيوبية بإسرائيل، قرار نتنياهو بأنه "مخيب للآمال على نحو لا يصدق".
  • عارضت إسرائيل في بعض الأحيان دخول يهود الفلاشا، مدعية أن بعضهم يبحثون عن حياة أفضل.
  • نجح بعض يهود الفلاشا في الهجرة إلى إسرائيل ضمن موجات أكبر من الهجرة الإثيوبية خلال العقود القليلة الماضية.
  • هناك الآن حوالي 120 ألف إسرائيلي من أصل إثيوبي في إسرائيل.
  • في عام 2015، وافقت الحكومة على هجرة ما تبقى من يهود الفلاشا على مدى خمسة أعوام، لكن العملية توقفت، متعللة بقضايا الميزانية.
  • تنتقد الجالية الإثيوبية في إسرائيل تعامل الحكومة الإسرائيلية مع الهجرة المتوقفة منذ زمن طويل، وتصفه بانه تعامل عنصري.
  • مازال هناك نحو 7000 من يهود الفلاشا في إثيوبيا.
المصدر
وكالات
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بنيامين نتنياهو

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