الاثنين 17 سبتمبر 2018 23:34
إسرائيل توافق على هجرة ألف من يهود الفلاشا الإثيوبيين إليها
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته وافقت على السماح لألف من يهود الفلاشا الإثيوبيين بالهجرة إلى إسرائيل.
التفاصيل:
- أوضح نتنياهو أن لجنة خاصة التي وافقت على القرار، مشيرا إلى أنه "مصمم" على المضي قدما في تنفيذه.
- أضاف أن 1300 من يهود الفلاشا نقلوا جوا إلى إسرائيل خلال فترة ولايته.
- قال نتنياهو إن الألف الذين حصلوا على الموافقة لهم أطفال يعيشون بالفعل في إسرائيل.
- وصفت أليسا بودنر، الناطقة باسم الجالية الاثيوبية بإسرائيل، قرار نتنياهو بأنه "مخيب للآمال على نحو لا يصدق".
- عارضت إسرائيل في بعض الأحيان دخول يهود الفلاشا، مدعية أن بعضهم يبحثون عن حياة أفضل.
- نجح بعض يهود الفلاشا في الهجرة إلى إسرائيل ضمن موجات أكبر من الهجرة الإثيوبية خلال العقود القليلة الماضية.
- هناك الآن حوالي 120 ألف إسرائيلي من أصل إثيوبي في إسرائيل.
- في عام 2015، وافقت الحكومة على هجرة ما تبقى من يهود الفلاشا على مدى خمسة أعوام، لكن العملية توقفت، متعللة بقضايا الميزانية.
- تنتقد الجالية الإثيوبية في إسرائيل تعامل الحكومة الإسرائيلية مع الهجرة المتوقفة منذ زمن طويل، وتصفه بانه تعامل عنصري.
- مازال هناك نحو 7000 من يهود الفلاشا في إثيوبيا.
المصدر
وكالات
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