الأحد 25 يونيو 2017 22:54
إسرائيل تهاجم مواقع سورية ردا على سقوط قذائف
قالت إسرائيل إنها هاجمت أهدافا عسكرية سورية (الأحد) بعد سقوط قذائف شاردة من الاشتباكات الدائرة في سوريا داخل هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.
وأصابت القذائف السورية أرض فضاء بشمال هضبة الجولان ولم تسفر عن وقوع إصابات.
وردا على ذلك قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "استهدف موقعين للمدفعية وشاحنة ذخيرة تخص النظام السوري".
وهذا ثاني يوم على التوالي تتسبب فيه قذائف شاردة من سوريا في رد فعل إسرائيلي.
واحتلت إسرائيل هضبة الجولان في حرب 1967.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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