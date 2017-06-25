سوريا
الأحد 25 يونيو 2017 22:54

إسرائيل تهاجم مواقع سورية ردا على سقوط قذائف

لقطات مأخوذة للقصف الإسرائيلي على سوريا صادرة عن القوات الجوية الإسرائيلية
لقطات مأخوذة للقصف الإسرائيلي على سوريا صادرة عن القوات الجوية الإسرائيلية
رويترز
قالت إسرائيل إنها هاجمت أهدافا عسكرية سورية (الأحد) بعد سقوط قذائف شاردة من الاشتباكات الدائرة في سوريا داخل هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وأصابت القذائف السورية أرض فضاء بشمال هضبة الجولان ولم تسفر عن وقوع إصابات.

وردا على ذلك قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "استهدف موقعين للمدفعية وشاحنة ذخيرة تخص النظام السوري".

وهذا ثاني يوم على التوالي تتسبب فيه قذائف شاردة من سوريا في رد فعل إسرائيلي.

واحتلت إسرائيل هضبة الجولان في حرب 1967.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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سوريا
القنيطرة
إسرائيل
هجمات
مرتفعات الجولان
قذائف سورية

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