مصر وإسرائيل
الأحد 21 يناير 2018 14:42

إسرائيل تنشئ قوة احتياط خاصة على الحدود مع مصر

سيناء المصرية
معاريف: ازدياد قوة تنظيم الدولة مؤخرا في سيناء أصبح يشكل إزعاجا للجيش الإسرائيلي
الجزيرة
أنشأ الجيش الإسرائيلي مؤخرا، "قوة احتياط خاصة" كفريق نخبة من سكان منطقة نيتسانا المجاورة للحدود مع مصر، وذلك بهدف التعامل مع أي هجوم طارئ من قبل تنظيم الدولة.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن تعزز قوة تنظيم الدولة مؤخرا في سيناء أصبح يشكل إزعاجا لقوات الجيش والأمن التي قررت تشكيل "قوة النخبة" من سكان المنطقة ممن خدموا سابقا في الجيش والأمن، وذلك للرد الفوري على أي محاولة للهجوم.

ونقلت "معاريف" عن عقيد في الجيش الإسرائيلي يخدم كمسؤول عن وحدة عسكرية على الحدود مع مصر، أن الفريق الذي تم إنشاؤه مؤخرا هو النواة الأولى لوحدة عسكرية كبرى سيتم تشكيلها وفقا لمواجهة التهديدات "الإرهابية" في المنطقة.

وأشار إلى أن الوحدة الجديدة مكونة من 20 شخصا ومهمتها الرد الفوري على أي هجوم، مشيرا إلى أن الفريق سيكون مزودا بمركبات عسكرية حديثة ومعدات تشغيلية مهمة، وسيكون في حالة تأهب دائم، دون تفاصيل إضافية.

المصدر
الأناضول
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الجيش الإسرائيلي
سيناء
مصر
تنظيم الدولة

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