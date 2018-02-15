الأراضي الفلسطينية المحتلة
الخميس 15 فبراير 2018 15:17

إسرائيل تمدد الحبس الانفرادي للشيخ رائد صلاح 6 أشهر

محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال الشيخ رائد صلاح
غيتي-أرشيفية
مددت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع (جنوب)، الخميس، الحبس الانفرادي للشيخ رائد صلاح، زعيم الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، لمدة 6 أشهر.

وقال المحامي خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح: "وافقت المحكمة المركزية الإسرائيلية اليوم على طلب سلطة سجون الاحتلال الإسرائيلي تمديد عزل (الحبس الانفرادي) الشيخ رائد صلاح لمدة 6 أشهر إضافية إذ ينهي هذا الشهر 6 أشهر من العزل".

وأضاف: "نحن لا نرى أي مبرر أو سند لتمديد عزل الشخ رائد إلا أمر واحد وهو التعسف والانتقام، بسبب مواقفه وتحديدًا فيما يتعلق بالقدس والمسجد الأقصى".

وتابع زبارقة: "الشيخ رائد منع من التصريح الإعلامي، ولكنه واجه قرار المحكمة بابتسامة ساخرة وعندما خرج من قاعة المحكمة رفع سبابته وقال (عليكم بالثوابت)".

وأدان النائب في الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، طلب أبو عرار قرار المحكمة الإسرائيلية.

وقال أبو عرار في تصريح مكتوب: "إن تمديد السجن الانفرادي للشيخ رائد صلاح واعتقاله أصلا هو سياسي وملاحقة سياسية لقادة مجتمعنا العربي في الداخل وتكميم للأفواه".

وأضاف أبو عرار: "الاعتقال من أصله مرفوض ولن تخيفنا هذه الملاحقات البائسة".

 يذكر أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس/آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندًا تتضمن "التحريض".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد حظر الحركة الإسلامية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل.

وأفرج الاحتلال الإسرائيلي عن الشيخ صلاح في 17 يناير/كانون الثاني من عام 2016، بعد اعتقال دام 9 أشهر، ولكنه فرض قيودًا على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من دخول القدس والمسجد الأقصى، قبل أن يعيد اعتقاله.

المصدر
الأناضول
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زعيم الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل
سجون الاحتلال الإسرائيلي

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