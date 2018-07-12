الصراع في سوريا
الخميس 12 يوليو 2018 10:04

إسرائيل تقصف مواقع سورية مجددا

أطلقت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي صواريخ عدة باتجاه مواقع تابعة لجيش النظام السوري في ريف القنيطرة جنوب غربي البلاد قرب الجولان المحتل.
قصف إسرائيلي
  • نقلت وكالة سانا السورية الرسمية عن مصدر عسكري بقوات النظام الحاكم أن "طيران العدو الإسرائيلي أطلق عدة صواريخ باتجاه بعض نقاط الجيش ".
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي أكدت –في تغريدة على تويتر- أنها ضربت ثلاثة مواقع عسكرية في سوريا، ردا على تسلل طائرة بدون طيار من سوريا إلى الجولان المحتل، تم اعتراضها".
  • السلطات الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق الأربعاء أن قواتها أطلقت صاروخا من طراز باتريوت على طائرة مسيرة قدمت من الأجواء السورية وأسقطتها.
  • بثت قوات الاحتلال الإسرائيلي تسجيلا مصورا لإسقاط الطائرة بدون طيار بمنطقة الجولان المحتل.
  • هذه هي المرة الثانية في أقل من ثلاثة أسابيع التي تقول فيها إسرائيل إنها أطلقت صاروخ باتريوت على طائرة بدون طيار عبرت إلى أجوائها.
  • تتزامن هذه التطورات مع زيارة كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي إلى العاصمة موسكو للقاء المسؤولين الروس.
  • أبلغ نتنياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تل أبيب لا تنوي تهديد حكم رئيس النظام السوري بشار الأسد، بحسب مسؤول إسرائيلي.
  • إسرائيل في حالة تأهب قصوى في الوقت الذي تحرز فيه قوات النظام تقدما أمام مقاتلي المعارضة في محيط هضبة الجولان التي احتلت إسرائيل أجزاء كثيرة منها في حرب عام 1967.
  • هذا الأسبوع، قالت وسائل إعلام رسمية في سوريا إن أنظمة الدفاع الجوي ضربت طائرة حربية إسرائيلية وأسقطت صواريخ إسرائيلية كانت تستهدف قاعدة جوية في محافظة حمص.
اشتباكات عنيفة بالقنيطرة
  • شهدت محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا اشتباكات عنيفة بين قوات النظام ومسلحي المعارضة .
  • الاشتباكات يخوضها جيش النظام السوري على أطراف بلدة جبا وتل كروم جنوب شرق مدينة القنيطرة مع المعارضة المسلحة.
  • هزت انفجارات مناطق في ريف القنيطرة الشمالي ومناطق أخرى في ريف القنيطرة بالقرب من الحدود الجولان السوري المحتل، ناجمة عن القصف الإسرائيلي.
النظام يتقدم في درعا
  • تم التوصل إلى اتفاق بين النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة يقضي بتسليم الفصائل المتواجدة في "درعا البلد" أسلحتها.
  • الاتفاق ينص على تسليم المجموعات الفصائل سلاحها الثقيل والمتوسط، ويشمل الاتفاق مناطق درعا البلد وطريق السد والمخيم وسجنة والمنشية وغرز والصوامع.
  • بموجب الاتفاق، ستتم تسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية وخروج الفصائل الرافضة للاتفاق.
  • قوات النظام السوري تسيطر حاليا على نحو 80% من محافظة درعا مهد الثورة السورية.
  • منذ 2011 أوقع الصراع في سوريا أكثر من 350 ألف قتيل وشرد الملايين.
ريف اللاذقية .. عودة التصعيد
  • عاد التصعيد إلى جبهة ريف اللاذقية غرب سوريا، بعد هدوء دام أشهر بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة، وسط تدخل الطائرات الحربية الروسية.
  • شن الجيش الروسي وقوات النظام السوري عدة غارات استهدفت محاور بلدة الكبانة في منطقة جبل الاكراد بريف اللاذقية الشمالي.
  • فصائل المعارضة شنت هجوما على الحواجز المحيطة ببلدة نوارة في تلك المنطقة.
  • نفذ مسلحون من جماعة أنصار الإسلام الأربعاء عملية على مواقع قوات النظام في محور بلدة الزيارة بجبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي.
  • سقط قتلى وجرحى في عناصر الموقعين المستهدفين، بينهم ضابط إيراني، إضافة الى أسر عدد من العناصر، وفق الجيش السوري الحر.
  • نقلت صفحات تابعة للمعارضة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أن عشرات من قوات النظام والقوات الموالية لها سقطوا قتلى وجرحى من مطلع الشهر الجاري.
المصدر
وكالات
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