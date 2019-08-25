إسرائيل تقصف دمشق وتهاجم حزب الله في بيروت

صورة أرشيفية لإطلاق صواريخ فوق العاصمة السورية دمشق رويترز

قال مسؤول بحزب الله لرويترز إن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت، كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض اليوم الأحد في أول تطور من نوعه منذ أكثر من 10 سنوات.

تزامن ذلك مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، قصف أهداف في العاصمة السورية دمشق، بينما قال التلفزيون السوري إن الدفاعات الجوية تصدت "لأهداف معادية" في سماء العاصمة. إسرائيل تستهدف (حزب الله) مسؤول حزب الله لـ "رويترز": الطائرة المسيرة الثانية سببت أضرارًا لدى تحطمها في أحد أحياء الضواحي الجنوبية قرب المركز الإعلامي لحزب الله.

سكان في الضاحية الجنوبية قالوا إنهم سمعوا صوت انفجار. وقال شاهد إن الجيش أغلق الشوارع في أحد الأحياء حيث اشتعل حريق. ولم تتوفر معلومات أخرى على الفور.

"إسرائيل" وحزب الله خاضا حربًا استمرت شهرًا في عام 2006 أسفرت عن سقوط نحو 1200 قتيل في لبنان معظمهم من المدنيين و158 قتيلًا في "إسرائيل" معظمهم جنود.

لبنان شكا إلى الأمم المتحدة بسبب اختراق طائرات إسرائيلية بشكل منتظم مجاله الجوي في السنوات الأخيرة. بيان الوكالة الرسمية للنظام السوري (سانا): مضادات الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ معادية قادمة من فوق الجولان باتجاه محيط دمشق.

تم إسقاط غالبية الصواريخ الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية قبل أن تصل إلى أهدافها.

سمع دوي انفجارات في سماء دمشق. الرواية الإسرائيلية: المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: الضربة استهدفت قوة فيلق القدس (تابع للحرس الثوري الإيراني)، ومليشيات شيعية.

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: فيلق القدس كانت تخطط لإطلاق طائرات مسيرة مسلحة، نحو أهداف في شمال إسرائيل.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو: لا حصانة لإيران في أي مكان، قواتنا تعمل في جميع الجبهات ضد العدوان الإيراني.

نتنياهو: من ينوي قتلك، اقتله أولًا. أوعزت بالاستعداد لجميع السيناريوهات.

نتنياهو: سنواصل العمل ضد إيران ووكلائها بكل حزم وبشكل يتحلى بالمسؤولية من أجل ضمان أمن إسرائيل. #عاجل || #سانا

مصدر عسكري : في تمام الساعة ٢٣،٣٠رصدت وسائط دفاعنا الجوي أهدافا معادية قادمة من فوق الجولان باتجاه محيط دمشق وعلى الفور تم التعامل مع العدوان بكل كفاءة وحتى الآن تم تدمير غالبية الصواريخ الإسرائيلية المعادية قبل الوصول إلى اهدافها. — سانا عاجل (@SanaAjel) August 24, 2019 خلفيات: "إسرائيل" تقول إن قواتها الجوية شنت مئات الهجمات في سوريا ضد ما تصفه بأهداف إيرانية.

ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو عن مسؤولية إسرائيل عن قصف مستودع للحشد الشعبي قرب قاعدة جوية شمالي العاصمة العراقية بغداد.