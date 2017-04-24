الاثنين 24 أبريل 2017 08:12
إسرائيل تقر اتفاقا مع الصين لجلب عمالة لقطاع البناء
أقرت الحكومة الإسرائيلية الأحد اتفاقا وقعته مع حكومة الصين خلال زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن جلب آلاف العمال الصينيين إلى إسرائيل للعمل في قطاع البناء.
ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه في المرحلة الأولى يصل إلى تل أبيب ستة آلاف عامل، وسيرتفع العدد خلال عام إلى 20 ألف عامل.
وذكرت تقارير إخبارية أن الاتفاق لا يشمل قيام العمال الصينيين بالبناء في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.
وزار نتنياهو الشهر الماضي الصين بمناسبة مرور ربع قرن على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون إن الاتفاق يضمن أن العمال سيعملون في مناطق "يتفق عليها الجانبان تأخذ في لاعتبار سلامتهم ورفاههم".
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الألمانية