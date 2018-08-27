تهويد القدس
الاثنين 27 أغسطس 2018 18:45

إسرائيل تقرر الاستيلاء على جزء من ساحة البراق لصالح اليهود

أقرت البلدية الإسرائيلية في القدس، مخططا لتوسعة ما يسمى المنطقة المختلطة لليهود، في ساحة البراق الملاصق للمسجد الأقصى، والذي تطلق عليها إسرائيل اسم ساحة المبكى.
تفاصيل الخطة:
  • صحيفة هآرتس، قالت (الإثنين) إن إقرار هذه الخطة تم بضغط من مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.
  • المنطقة المختلطة هي ركن في ساحة البراق، يؤدي فيه اليهود الذكور والإناث، طقوسا دينية بشكل مختلط.
  • اليهود المتدنيون يقومون في باقي الساحة بالفصل بين الذكور والإناث.
  • أقامت الحكومة الإسرائيلية قبل عدة سنوات، الساحة المختلطة للفصل ما بين اليهود الإصلاحيين واليهود المتدينين.
  • احتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967.

وأدانت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، القرار الإسرائيلي.

وقالت في بيان:
  • ساحة البراق التي تسيطر عليها إسرائيل، هي أرض وقف إسلامي وأن حائط البراق هو جزء من المسجد الأقصى.
  • الاستيلاء على هذه المنطقة الوقفية يعتبر اعتداء صارخ على ملك للمسلمي.
  • المشاريع التهويدية في محيط المسجد الأقصى لا تتم إلا بقوة الاحتلال.
  • المشاريع تهدف لتغيير جذري للوضع الديني والتاريخي الذي كان قائما في مدينة القدس منذ عام 1967 وما قبله.
  • نطالب اليونسكو بالتدخل المباشر لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية التهويدية في هذا الموقع.
اقتحام المسجد الأقصى:
  • جددت مجموعات من المستوطنين اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
  • 78 مستوطنا، و17 شرطيا اقتحموا، المسجد من جهة "باب المغاربة"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.
خلفيات:
  • دائرة الأوقاف أكدت سابقا أن المسجد الأقصى المبارك هو الحرم القدسي الشريف ملك للمسلمين.
  • الأوقاف أكدت أن المسجد بمساحته البالغة 144 دونما وجميع الطرق المؤدية إليه، وهو مسجد إسلامي وجزء أصيل من عقيدة كل المسلمين.
  • شددت على أنه لا يقبل القسمة ولا الشراكة وهو ملك خالص للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد.
  • محكمة إسرائيلية طالبت شرطة الاحتلال تقديم الأسباب لاستمرار منع المتطرفين اليهود من اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك.
المصدر
وكالات
كلمات مفتاحية
القدس
الأقصى
تهويد القدس
إسرائيل
ساحة البراق

اقرأ أيضا

Thumbnail
ماكرون يدعو أوربا إلى عدم الاعتماد على أمريكا في ضمان أمنها
Thumbnail
مصر: الداخلية تعلن تصفية 5 أشخاص ووفاة معتقل داخل السجن

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم