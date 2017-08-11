الجمعة 11 أغسطس 2017 13:19
إسرائيل تعتقل صيادين فلسطينيين اثنين شمالي قطاع غزة
ذكر تقرير إخباري أن قوات إسرائيلية اعتقلت صباح الجمعة، صيادين اثنين قبالة بحر بيت لاهيا شمالي قطاع غزة وصادرت مركبهما.
وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية(صفا)أن زوارق بحرية إسرائيلية هاجمت مركب صيادين فلسطينيين اثنين أثناء ابحارهما في مسافة 6 أميال بحرية، فيما اعتقلتهما وصادرت مركبهما.
وتتعرض مراكب الصيادين لاستهداف متواصل من الزوارق الإسرائيلية، التي تحرمهم من الصيد بحرية، في خرقٍ لتفاهمات التهدئة المبرمة بين الفصائل وإسرائيل برعايةٍ مصرية صيف عام 2014.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الألمانية
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