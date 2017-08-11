قطاع غزة
الجمعة 11 أغسطس 2017 13:19

إسرائيل تعتقل صيادين فلسطينيين اثنين شمالي قطاع غزة

قوارب الصيد في غزة
قوارب الصيد في غزة
غيتي
ذكر تقرير إخباري أن قوات إسرائيلية اعتقلت صباح الجمعة، صيادين اثنين قبالة بحر بيت لاهيا شمالي قطاع غزة وصادرت مركبهما.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية(صفا)أن زوارق بحرية إسرائيلية هاجمت مركب صيادين فلسطينيين اثنين أثناء ابحارهما في مسافة 6 أميال بحرية، فيما اعتقلتهما وصادرت مركبهما.

وتتعرض مراكب الصيادين لاستهداف متواصل من الزوارق الإسرائيلية، التي تحرمهم من الصيد بحرية، في خرقٍ لتفاهمات التهدئة المبرمة بين الفصائل وإسرائيل برعايةٍ مصرية صيف عام 2014.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الألمانية
كلمات مفتاحية
الاحتلال الإسرائيلي
قطاع غزة
اعتقال
صيد

اقرأ أيضا

Thumbnail
القبض على زعيمة عصابة للمخدرات في المكسيك
Thumbnail
شاهد: العثور على أنابيب مشروع جزائري على الساحل الإنجليزي

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: لحظة مروعة لانفجار أنبوب مياه في أوكرانيا