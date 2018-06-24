الأحد 24 يونيو 2018 15:20
إسرائيل تطلق صاروخا على طائرة بدون طيار قادمة من سوريا
قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صاروخا مضادا للطائرات من طراز باتريوت على طائرة من دون طيار قادمة من سوريا اليوم (الأحد) لكنها انسحبت من دون أن يصيبها.
وفيما يلي أبرز المعلومات حول الواقعة:
- جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنه أطلق صاروخًا مضادًا للطائرات من طراز باتريوت على طائرة من دون طيار قادمة من ناحية سوريا لكنه لم يصبها. وأضاف أن الطائرة انسحبت.
- الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" كان قد نقل عن شهود عيان في مدينة صفد (شمال البلاد)، قولهم إنهم شاهدوا في سماء المدينة صاروخًا أطلق نحو الجزء الذي يخضع لسوريا في هضبة الجولان شمالًا.
- الشهود قالوا إن إحدى بطاريات "باتريوت" الموجودة في المدينة، والتابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت صاروخًا على هدف في هضبة الجولان بالجانب السوري.
- مرتفعات الجولان هضبة استراتيجية بين إسرائيل وسوريا وتبلغ مساحتها حوالي 1200 كيلومتر مربع.
- إسرائيل احتلت غالبية أراضي الهضبة السورية في حرب عام 1967، لكن جزء منها بقي تحت السيطرة السورية.
- الجبهة الإسرائيلية الشمالية تعيش على الحدود مع سوريا توترًا، حيث شهدت الأشهر الماضية العديد من الهجمات الإسرائيلية لمواقع سورية من بينها تابعة لجيش النظام السوري، فيما تعلن إسرائيل بين الحين والآخر سقوط قذائف من الجانب السوري على الجولان.
المصدر
رويترز
الأناضول