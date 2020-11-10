فيروس كورونا
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 11:25

إسرائيل تطلب من أمريكا مساعدتها للحصول على لقاح فايزر

شركة فايزر الأمريكية
شركة فايزر الأمريكية
غيتي
قالت إسرائيل إنها طلبت من الحكومة الأمريكية مساعدتها للحصول على لقاح شركة فايزر المرشح للوقاية من مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

وأعلنت شركة فايزر الأمريكية الإثنين أن لقاحها التجريبي المضاد للمرض أثبت فعالية تجاوزت 90 بالمئة، في انتصار كبير للحرب على الجائحة التي أسفرت عن وفاة أكثر من مليون شخص وأضرت كثيرا بالاقتصاد العالمي وقلبت الحياة اليومية رأسا على عقب.

وقال وزير المالية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه بحث أمر اللقاح خلال محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين.

وأضاف في بيان "طلبت من منوتشين المساعدة في إمداد إسرائيل باللقاح بالتوازي مع إمداد الولايات المتحدة به، في إطار اتفاق بين الإدارة الأمريكية والشركة لتسليم 600 مليون جرعة فورا".

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إعلان فايزر اليوم قائلا إنه يوم مهم في الحرب على الجائحة.

وأضاف "لدي هدف واحد في الوقت الحالي وهو جلب اللقاحات إليكم يا مواطني إسرائيل.. وسنفعل هذا".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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