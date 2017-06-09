حركة حماس
الجمعة 9 يونيو 2017 18:06

إسرائيل تطلب مساعدة أمريكا لطرد قيادي في حماس من لبنان

ليبرمان: الإسرائيليون يتمتعون بهدوء مضلل وحماس ستشن هجومًا
وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن وزير الدفاع افيغدور ليبرمان طلب من الولايات المتحدة الأمريكية المساعدة لطرد قيادي في حركة حماس من لبنان.

وردت حركة حماس بالقول إن تحريض ليبرمان ضدها لن يؤثر على قوتها.

وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري على "تويتر" إن تصريحات ليبرمان تشكل "استفزازا للأمة" داعيا لاستنهاضها لطرد الاحتلال من الأراضي الفلسطينية.

وقال الموقع الإليكتروني للصحيفة إن ليبرمان وجه طلبه هذا إلى مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.

ونقلت الصحيفة عن ليبرمان قوله إن عضو المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري يقيم في لبنان ويخطط لهجمات ضد إسرائيليين.

ووصف ليبرمان العاروري بأنه "خطير" وأن "لبنان مسؤول عن الهجمات التي تخطط على أراضيه".

ولم تذكر الصحيفة رد هايلي على طلب ليبرمان.

المصدر
الأناضول
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العاروري

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