مصر
الثلاثاء 14 يناير 2020 17:13

إسرائيل تشكر مصر بعد ترميم معبد يهودي بالإسكندرية [فيديو]

وجهت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، الشكر إلى الحكومة المصرية بعد إعادة ترميم معبد "إلياهو هانبي" في محافظة الإسكندرية بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه، وافتتاحه يوم الجمعة الماضي .

وقالت السفارة على حسابها في تويتر إن معبد إلياهو هانبي أنشئ عام 1354 ويعد من أهم وأقدم المعابد في الإسكندرية، وتم إعادة ترميمه على مدار العامين الماضيين، وشهد افتتاحه يوم 10 من الشهر الجاري أكثر من 25 سفيرًا ودبلوماسيًا بجانب العديد من المسؤولين المصريين، بالإضافة إلى أعضاء الطائفة اليهودية في مصر.

وفي تسجيل سابق للسفير الإسرائيلي بالقاهرة عام 2016، قال "نتمنى من الحكومة المصرية أن تساعدنا في أعمال ترميم المعبد، نحن كدولة إسرائيل والشعب اليهودي مهتمون جدًا بهذا الموضوع"، وبالفعل بدأت أعمال الترميم منذ عام 2017، بتكلفة بلغت 100 مليون جنيه (6 ملايين و250 ألف دولار). وهو ما أثار انتقادات عديدة قالت إن تلك الأموال كان يمكن إنفاقها لتحسين أحوال المصريين بدلا من صرفها في أماكن لن يستخدمها أحد، خاصة أن المشروع كان يمكن تمويله بتبرعات الجاليات اليهودية ورجال الأعمال اليهود حول العالم.

وكانت ماجدة هارون، رئيسة الطائفة اليهودية في مصر، قد عبرت عن تمنياتها بأن "تُفتح معابد اليهود للجميع، وأن تبقى مكانًا يغذي العقل كما يغذي الروح"، وتابعت " يمكن أن نستخدمها لإقامة حفلات موسيقية كلاسيكية أو لعقد مناقشات ثقافية. هذا هو أملي لأنها لن تستخدم في الصلاة".

وأشارت صحف إسرائيلية إلى أن المعبد لن يستخدم للصلاة، لأن الشريعة اليهودية تشترط كركن أساسي في الصلاة ألا يقل عدد المصلين عن 10 أشخاص ذكور بالغين أي فوق 13 عامًا، وفق "يديعوت أحرونوت".

وفي يوليو/تموز الماضي، تقلص عدد يهود مصر إلى 5 نساء فقط من العجائز بعضهن في دور المسنين، عقب وفاة مارسيل سيمون، عميدة يهود مصر وأرملة شحاتة هارون السياسي اليساري اليهودي، ووالدة ماجدة هارون.

وتدير ماجدة هارون 12 معبدًا يهوديا في القاهرة والإسكندرية أغلق أغلبها لعدم وجود من يرتادها بقصد الصلاة، و4 مقابر و5 مدارس بلا طلاب، وتتولى جمعية "قطرة اللبن" مسؤولية الحفاظ على تراث اليهود في مصر.

وفي أواخر عام 2018، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص مليار و270 مليون جنيه (72 مليون دولار) لترميم التراث اليهودي في مصر، الأمر الذي أثار ضجة حول سبب إنفاق كل هذا المبلغ على معابد لن تقام فيها الصلاة، وكان السيسي قد أكد بالقول "لو أن هناك ديانات أخرى في مصر كنا سنبني لهم أيضًا دور عبادة".

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المصدر
الجزيرة مباشر
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