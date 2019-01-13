الأحد 13 يناير 2019 20:30
إسرائيل تشارك في مؤتمر للغاز بالقاهرة
وصل وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس إلى العاصمة المصرية القاهرة حيث سيشارك في مؤتمر إقليمي عن الغاز هو الأول لدول الجوار.
التفاصيل:
- وزارة الطاقة الإسرائيلية قالت إن الوزير الإسرائيلي تلقى دعوة من الحكومة المصرية للمشاركة في أول اجتماعات منتدى شرق المتوسط للغاز.
- المنتدى أنشئ بقرار من رؤساء مصر واليونان وقبرص خلال قمة ثلاثية عقدت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في اليونان.
- الوزير الإسرائيلي قال قبيل مغادرته الى القاهرة إنه بانعقاد هذا المنتدى سيكون هناك "لأول مرة تعاون اقتصادي فعلي بين دول محور السلام".
- في فبراير/ شباط 2018، وقعت مصر مع إسرائيل اتفاقا لتصدير الغاز الإسرائيلي من حقلين في البحر المتوسط إلى مصر.
- مصر والأردن وموريتانيا، هي الدول العربية الوحيدة التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
- في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة علنية إلى سلطنة عمان.
اتفاق مع الأردن:
- وقعت مصر اتفاقا مع الأردن الأحد لتزويد المملكة بنصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات الكهرباء خلال عام 2019.
- في أغسطس/ آب الماضي، وقعت مصر والأردن اتفاقا أعادت مصر بموجبه ضخا تجريبيا للغاز الطبيعي إلى الأردن عبر خط الغاز العربي وبما يعادل 10 في المئة من احتياجات المملكة لتوليد الكهرباء.
- بموجب الاتفاقيات عاد ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى المملكة في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وبكميات تجريبية بعد توقف تام منذ عام 2011.
- كانت مصر تزود الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا منذ عام 2004، إلا أن هذه الكميات تراجعت بدءا من نهاية عام 2009 وتوقفت اعتبارا من عام 2011.
-
نهاية سبتمبر/أيلول 2018، أعلنت مصر وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بعد سلسلة من الاكتشافات الكبيرة في البحر المتوسط ومنها حقل ظهر.
المصدر
وكالات