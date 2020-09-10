فيروس كورونا
الخميس 10 سبتمبر 2020 16:24

إسرائيل تسجل رقما قياسيا جديدا للإصابات اليومية بكورونا

يهود متشددون يصلون خلف حاجز بلاستيكي واقٍ في مدرسة يهودية بمدينة بني براك بإسرائيل.
يهود متشددون يصلون خلف حاجز بلاستيكي واقٍ في مدرسة يهودية بمدينة بني براك بإسرائيل.
غيتي
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس أن العدد اليومي لإصابات كورونا سجل مستوى قياسيا جديدا مرتفعا بلغ 3904 حالة خلال آخر 24 ساعة.

وهذا هو أعلى عدد يومي للإصابات يتم تسجيله في إسرائيل منذ ظهور الفيروس بها.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت أمس الأول الثلاثاء تسجيل3392 حالة يومية، وكان هذا هو أعلى عدد يومي للإصابات.

ويبدو أن المشاحنات السياسية وقفت عائقا حتى الآن في طريق التصدي الفعال للجائحة في إسرائيل. حيث تراجعت الحكومة الإسرائيلية أخيراً  عن خطط لإغلاق المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة، واختارت بدلا من ذلك فرض حظر تجول ليليا بعد ضغوط من الجماعات اليهودية المتشددة.

وإجمالا، سجلت إسرائيل أكثر من 142 ألف إصابة بكورونا، و1054 حالة وفاة، ويوجد حاليا أكثر من 31 ألف حالة نشطة، توصف 477 حالة منهم بالخطيرة.

هذا، و ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الوزاري الخاص بمتابعة أزمة كورونا قد يدرس خلال اجتماع مقرر اليوم احتمال فرض إغلاق شامل أو قيود مشددة خلال فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ الأسبوع المقبل.

المصدر
الألمانية
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كورونا
رقم قياسي
إصابات

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