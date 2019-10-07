تهويد القدس
الاثنين 7 أكتوبر 2019 02:24

إسرائيل تحفر مقبرة ضخمة تحت الأرض في القدس المحتلة

صورة من داخل المقبرة الجديدة
رويترز
تم الكشف عن بناء مقبرة ضخمة جديدة تحت الأرض في مدينة القدس المحتلة، بالقرب من الجبانة اليهودية الرئيسية بالمدينة.
التفاصيل
  • تم بناء المقبرة جاء أسفل تل بالقرب من الجبانة الرئيسية.
  • تضم المقبرة، التي يبلغ طولها ميلاً، 23 ألف غرفة دفن تصطف على الجدران والأرض.
  • شيفرا كديشا، وهي الجماعة الرئيسية التي تشرف على دفن اليهود في إسرائيل، قالت إن تكاليف إنشاء المقبرة يصل إلى حوالي 86 مليون دولار.
  • أحد مسؤولي الجماعة قال إنه "وفقا لخطتنا، بعد الانتهاء من الجزء الأول المؤلف من 23 ألف مقبرة، ربما سيكون لدينا مساحة كافية لمواصلة الحفر تحت الأرض. سنمضي قدما إذا تقبل الناس هذه الطريقة الجديدة للدفن".
  • بحسب الجماعة، ستكون أول 8000 مقبرة جاهزة للاستخدام في نهاية الشهر.
المصدر
رويترز
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القدس المحتلة
تهويد القدس
حفريات
المسجد الأقصى
مقبرة يهودية

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