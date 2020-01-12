إسرائيل تحتفي بسيارة "إماراتية" تجوب شوارعها
ونشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية عبر تويتر، إن "سيارة تحمل لوحة ترخيص إماراتية تجوب شوارع إسرائيل".
وأضاف "المواطنون تفاجأوا هذا الأسبوع بتحرك سيارة تحمل لوحة ترخيص تابعة لدولة الإمارات وخاصة لإمارة أبو ظبي، في الطرق الإسرائيلية".
سيارة تحمل لوحة ترخيص إماراتية تجوب شوارع اسرائيل 🇦🇪🇮🇱— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 11, 2020
تفاجأ مواطنون في إسرائيل هذا الأسبوع بتحرك سيارة تحمل لوحة ترخيص تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة لإمارة أبوظبي في الطرق الإسرائيلية.
نشر هذه الصور مراسل القناة ال-12 الإسرائيلية فرات نصار@nassar_furat pic.twitter.com/sfOeayZmcy
ولم يصدر تعقيب من السلطات الإماراتية حتى الآن بشأن الأمر، وعبر ناشطون عن غضبهم ورفضهم لأي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل، بينما شكك مغردون في صحة الصور وقالوا إن "هذه لوحة قديمة وغير مستخدمة حاليًا".
وفي أكثر من مناسبة، يكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تقارب بين إسرائيل ودول عربية دون تحديد تلك الدول، لكنه أشاد الشهر الماضي بتغريدة لوزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد أشار فيها لتحالف عربي إسرائيلي.
هذه لوحه قديمة وغير مستخدمة حاليا— Just Jassim 🇦🇪 جاسم (@justjassim_dxb) January 11, 2020
😀😀😀😀يوم يكون فيديو يصير خير بلاش فبركة— المتفائل بقدر ربه (@0508221331) January 11, 2020
رغم ملاحظاتنا على حكومة الامارات ، بس تكذبوا مثل ما تتنفسوا ، هذه لوحة قديمة جدا جدا وانتهى العمل بها في الامارات.— انسان (@health99094441) January 11, 2020
حتى واحنا مختلفين مع حكومة الإمارات ، انتو طلعوا منها ، لانا مستعدين نرمى خلافاتنا في البحر في ثواني اذا تدخلتوا.
للوحه قديمه العبو غيرها، 👏— سايبر🌐 (@Abdulrhan3) January 11, 2020
يمكن تكون ملك لفلسطيني كان يشتغل بالإمارات وشحنها ...— لحظة من فضلك ✍️ (@Dandoonbs) January 11, 2020
هههه دخل الامارات في اي جمله مفيده علشان تلم لايكات.. صهيوني كذاب— 🇪🇬 ابو عمر المصري 🇪🇬 (@MrSakr79) January 11, 2020
عادي اي زفت يقدر يجيب لوحات اماراتيه ، متى تعرفون انكم مكروهين ؟— ً (@hsonvic1) January 11, 2020
حتى لو فرط الفلسطينين بحقهم بانقسامهم يا اسراءيل فالأرض الفلسطينية عربيه وخلفها ملايين العرب سينتزعونها منكم ويعيدونها لاصحابها لاتراهنون على الانقسامات الفلسطينية اللتي تدعمونها فالعرب أمه حيه مادامت الدنيا وأنتم محتلين— وطني الحبيب🇸🇦🌴🕋 (@QnfaTnYMgbJg5k7) January 11, 2020