السعودية وإسرائيل
الخميس 9 أبريل 2020 17:05

إسرائيل تحتفي بتهنئة رابطة العالم الإسلامي بعيد "الفصح" ومغردون يردون

وزير العدل السعودي السابق والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى – بولندا 23 يناير
رويترز
احتفى حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية بتغريدة لرابطة العالم الإسلامي، قدمت فيها التهاني لليهود في جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وقالت رابطة العالم الإسلامي في تغريدتها "نتمنى عيد فصح سعيد لأصدقائنا اليهود حول العالم، نتمنى أن تستمتعوا بالعيد في سلامة وصحة جيدة".
وعبر معلقون عن غضبهم ورفضوا ما تقدمت به رابطة العالم الإسلامي من تهنئة، متجاهلة احتلال فلسطين وقضيتها ومعاناة شعبها.

زيارة معسكر النازي

كانت الأوساط الإسرائيلية واليهودية الرسمية، احتفت في وقت سابق بزيارة وزير العدل السعودي السابق والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي "محمد العيسى" لمعسكر الإبادة النازي في بولندا.
وأشاد حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية بنشاط رابطة العالم الإسلامي ومساعي "التسامح والتعايش لبناء صرح السلام في المنطقة معا".

ترحيب.. وتقارب

وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي السابق أيوب قرا إن "الزيارة تدل على وجود تقارب مستمر بين السعودية إسرائيل بصفتها الممثل لليهود في العالم".
وتزامنت هذه الزيارة مع انعقاد "المنتدى الدولي لإحياء ذكرى المحرقة"، الذي أقيم في متحف "ياد فاشيم" لتخليد "الهولوكوست" في القدس المحتلة، وأتى تحت عنوان "تذكر المحرقة ونكافح معاداة السامية".

المصدر
الجزيرة مباشر
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