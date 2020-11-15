السعودية وإسرائيل
الأحد 15 نوفمبر 2020 14:52

إسرائيل تحتفي ببيان هيئة كبار العلماء السعودية عن الإخوان

عبد العزيز آل الشيخ رئيس هيئة كبار العلماء في السعودية
الجزيرة
احتفى حساب "إسرائيل بالعربية" التابعة للخارجية الإسرائيلية على موقع تويتر الأحد ببيان هيئة كبار العلماء السعودية الذي وصف جماعة الإخوان المسلمين بـ"الإرهابية".

وغرد الحساب مشاركا بيان "هيئة كبار العلماء في السعودية" الذي صدر قبل أيام وهاجم جماعة الإخوان المسلمين ووصمها بأنها "جماعة منحرفة، قائمة على منازعة ولاة الأمور والخروج على الحكام".

وكتب الحساب "يسعدنا نحن في إسرائيل، أن نرى هذا المنهج المناهض لاستغلال الدين للتحريض والفتنة".

وأضاف: "لا شك أن جميع الديانات السماوية جاءت لزرع المحبة والألفة بين الناس. نحن بأمس الحاجة إلى خطاب يدعو للتسامح والتعاون المتبادل للنهوض بالمنطقة برمتها".

والثلاثاء، أصدرت هيئة كبار العلماء السعودية بيانا، قالت فيه إن "الإخوان جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام (..) منحرفة تخرج على الحكام وتثير الفتن وتتستر بالدين وتمارس العنف والإرهاب".

ورأت أن "الإخوان لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم ومن رحمها خرجت جماعات إرهابية".

ولم توضح الهيئة السعودية سبب إصدار هذا البيان.

بينما حذر إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ أسامة بن عبد الله خياط، في خطبته أول أمس الجمعة، المسلمين من "الانتماء إلى تنظيمات وأحزاب وجماعات مخالفة في نهجها لكتاب الله" وذلك "في إشارة منه إلى جماعة الاخوان المسلمين الذي اعتبرتها المملكة تنظيما إرهابيا".

وقال إمام المسجد الحرام في خطبته التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الانضمام إلى هذه الأحزاب "عاقبته هي الفشل وذهاب الريح، وسوء المصير والعذاب في الآخرة".

وأثار بيان هيئة كبار العلماء السعودية، غضبة واسعة بين سياسيين وناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي.

فيما ردت جماعة "الإخوان"، قائلة في بيان، إنها جماعة "دعوية إصلاحية وليست إرهابية".

وأكدت أن "منهج الجماعة تأسس على كتاب الله وصحيح السنة دون شطط أو تطرف، وتاريخها يشهد بذلك".

 وفي مارس/ آذار 2014، أعلنت وزارة الداخلية السعودية إدراج الإخوان بقائمة "التنظيمات الإرهابية"، دعما لموقف النظام في مصر آنذاك، والذي أعلن الإخوان، في ديسمبر/كانون الأول 2013، "جماعة محظورة وإرهابية"، بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، المنتمي للإخوان.

ولا يوجد تنظيم معلن للجماعة في المملكة، التي استضافت في فترات سابقة قيادات إخوانية بارزة.

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المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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