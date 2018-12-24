إسرائيل
الاثنين 24 ديسمبر 2018 18:25

إسرائيل تجري انتخابات مبكرة في أبريل والمعارضة ترحب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رويترز
قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تويتر إن إسرائيل ستجري انتخابات عامة في أبريل/نيسان المقبل.
التفاصيل:
  • المتحدث أضاف نقلا عن بيان صادر عن شركاء الائتلاف الحاكم "قرر زعماء الائتلاف بالإجماع حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة مطلع أبريل".
  • كان من المقرر إجراء انتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
  • الائتلاف الحاكم يمر بأزمة منذ استقالة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان بعد التصعيد الأخير في غزة.
  • هناك خلاف أيضا داخل الائتلاف بشأن مشروع قانون للتجنيد العسكري يؤثر على إعفاء اليهود المتدينين من التجنيد الإجباري.
  • نتنياهو يتولى رئاسة الوزراء لفترة رابعة ويحكم بأغلبية ضئيلة وهي 61 مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا. ويقود حزب ليكود اليميني.
ترحيب المعارضة:
  • رحبت أحزاب المعارضة الإسرائيلية بقرار الائتلاف الحكومي الإسرائيلي إجراء انتخابات مبكرة.
  • زعيمة المعارضة الاسرائيلية في الكنيست تسيبي ليفني كتبت على تويتر "قولوا من الآن فصاعدا: ليس يوم انتخابات، بل يوم ثورة".
  • يوئيل حسون عضو الكنيست من حزب "المعسكر الصهيوني" المعارض رحب بالقرار وكتب على تويتر "سيقرر الشعب الحكومة التي يريدها: حكومة أمل أم حكومة جمود، نحن ندعو جميع أحزاب الوسط- اليسار، إلى الانضمام إلينا سريعا لإعادة الأمل الذي انتظرته إسرائيل طويلا".
  • رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة كتب هو أيضا على تويتر "كلما كانت أبكر كلما كانت أفضل".
  • زعيمة حزب ميرتس المعارض تمار زاندبيرغ قالت للموقع الالكتروني لصحيفة هآرتس "حان الوقت للائتلاف أن يحلّ نفسه، وحان الوقت لمستقبل أفضل لإسرائيل".
التحقيقات مع نتنياهو:
  • الموقع الإلكتروني لصحيفة هآرتس نقل عن وزارة العدل الاسرائيلية إن تبكير موعد الانتخابات العامة "لن تؤثر على التحقيقات الجنائية الجارية مع نتنياهو على خلفية قضايا فساد".
  • تُجري الشرطة الاسرائيلية منذ نحو عامين تحقيقات مع نتنياهو في قضايا فساد في 3 ملفات مختلفة.
  • سبق أن أوصت الشرطة الإسرائيلية بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو بتهم تلقي "الرشوة والاحتيال وإساءة الائتمان".
  • المستشار القانوني للحكومة لم يقرر حتى الآن ما إذا كان سيقدم لائحة اتهام ضد نتنياهو أم لا.
تحالف يميني:
  • قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب الإعلان عن تبكير موعد الانتخابات، إنه يسعى إلى تشكيل تحالف يميني مماثل للائتلاف الحالي.
  • نتنياهو قال "إنه يأمل أن يكون الائتلاف الحالي لحكومته نواة للتحالف المقبل".
  • نتنياهو قال إنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي رفض الدعوات "غير المسؤولة" لإجراء انتخابات مبكرة بسبب ما وصفه بأنه وضع أمني صعب تواجهه إسرائيل.
  • نتنياهو أكد أنه في ذلك الوقت لم يستطع أن يفصل على الملأ الخطوات الحساسة التي يتم اتخاذها، "ولكن الجميع الآن يعلم عنه".
  • نتنياهو ركز على قوة إسرائيل العسكرية، مشيرا إلى أن "إسرائيل تحتل المرتبة الثامنة في العالم، وهذا أمر لا يصدق".
  • كما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن إيران وحزب الله، وقال" نحن نعمل باستمرار على منع تموضع إيران في سوريا".
  • نتنياهو أشار إلى علاقة اسرائيل القوية مع واشنطن، قائلاً "إن تحالف اسرائيل مع الولايات المتحدة في ذروته وهو أقوى من أي وقت مضى".
المصدر
وكالات
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بنيامين نتنياهو
انتخابات مبكرة
الكنيست

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