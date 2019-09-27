الجمعة 27 سبتمبر 2019 19:47
إسرائيل: بيني غانتس يرفض شروط نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة
رفض حزب "أزرق وأبيض" الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات الإسرائيلية ما وصفه بمطالب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة تحت قيادته.
التفاصيل
- بعد محادثات مع حزب الليكود بزعامة نتنياهو قال حزب "أزرق وأبيض" إنه أوضح منذ البداية أنه سيرفض شروط نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة تحت قيادة نتنياهو وبمشاركة حلفائه اليمينيين والمتطرفين اليهود.
- الحزب قال في بيان: "من الواضح أن الموقف الذي اتخذ بوضع هذين الشرطين المسبقين يهدف إلى جر إسرائيل لجولة ثالثة من الانتخابات تمشيا مع مصالح رئيس الوزراء".
- نتنياهو من جانبه قال إنه يتفاوض كرئيس لكتلة تسيطر على 55 مقعدا في الكنيست تضم حلفاءه، في حين يقول حزب أزرق وأبيض إنه يتفاوض مع الليكود فقط.
- غانتس قال إنه لن يشارك في حكومة يقودها نتنياهو، بسبب اتهامات الفساد التي يواجهها نتنياهو.
خلفية
- فاز حزب أزرق وأبيض، الذي ينتمي للوسط ويتزعمه رئيس الأركان السابق بيني غانتس، بـ33 مقعدا، تلاه حزب الليكود بزعامة نتنياهو بـ32 مقعدا.
- لم يحصل أي منهما على الدعم الكافي لجمع تحالف يشكل الأغلبية التي تتطلب 61 مقعدا.
- من المتوقع توجيه لائحة اتهام بشأن سلسلة من مزاعم الفساد إلى نتنياهو بعد جلسة استماع الأسبوع المقبل.
- بموجب القانون الإسرائيلي فإنه لا يتعين على نتنياهو أن يتنحى عن منصبه إذا وجهت إليه التهم رسميا، لكن يتوقع أن يواجه ضغوطا شديدة كي يتنحى.
- أمام نتنياهو 6 أسابيع لتشكيل الحكومة بعدما اختاره الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين بعد فشله في التوسط للتوصل إلى اتفاق بين نتنياهو وغانتس.
- إذا فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة فيمكن أن يطلب ريفلين من غانتس أن يحاول تشكيلها.
- إذا أخفق غانتس أيضا فيمكن أن يختار ريفلين نائبا آخر من البرلمان أو أن يدعو لإجراء انتخابات جديدة، ستكون الثالثة خلال أقل من عام.
المصدر
أسوشيتد برس
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