الخميس 26 أبريل 2018 19:10
إسرائيل: إيران جندت 80 ألف مقاتل شيعي في سوريا
قال داني دانون مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة إن إيران جندت أكثر من 80 ألف مقاتل شيعي في سوريا وإن قاعدة التدريب تبعد نحو ثمانية كيلومترات عن العاصمة دمشق.
وأضاف دانون لمجلس الأمن وهو يرفع خارطة أن إيران أنشأت قاعدة تدريب قرب دمشق.
وقال "ما تستطيعون رؤيته هنا هو مركز إيران المركزي للحشد والتجنيد في سوريا. هناك ما يفوق 80 ألف مسلح شيعي في سوريا تحت السيطرة الإيرانية. في هذه القاعدة التي تبعد ما يزيد قليلا عن خمسة أميال عن دمشق يتدربون للقيام بأعمال إرهابية في سوريا وأنحاء المنطقة".
المصدر
رويترز
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