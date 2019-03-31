البحرين
الأحد 31 مارس 2019 18:51

إسرائيليون بينهم وزير يشاركون في مؤتمر بالبحرين الشهر المقبل

يشارك إسرائيليون في مؤتمر لريادة الأعمال في المنامة منتصف أبريل/ نيسان المقبل، في خطوة أثارت استنكار برلمان المملكة الخليجية الصغيرة التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
التفاصيل:
  • ووضعت أسماء المشاركين الإسرائيليين، وبينهم نائبة لرئيس "هيئة الابتكار الاسرائيلية"، إلى جانب صورهم، ضمن لائحة المتحدّثين في "المؤتمر العالمي لريادة الأعمال" بين 15 و18 من أبريل/ نيسان.
  • أضيف اسم وزير الاقتصاد الاسرائيلي إيلي كوهين إلى قائمة المشاركين في اليوم الأول من المؤتمر.
  • هيئة البحرين للسياحة والمعارض الحكومية: المؤتمر متخصّص في ريادة الأعمال، ويعدّ بمثابة منصة تعرض عليها جميع البرامج والمبادرات العالمية التي تهدف إلى إنشاء نظام بيئي عالمي واحد.
  • تتمثّل في المؤتمر "170 دولة"، بينها السعودية ومصر ولبنان والولايات المتحدة. 
  • استنكر مجلس النواب البحريني مشاركة المتحدّثين الإسرائيليين في المؤتمر.
أبرز ما ورد في بيان المجلس:
  • يعلن مجلس النواب استنكاره استضافة متحدّثين إسرائيليين في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال.
  • نصرة القضية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق، ستظلّ من أولويات الشعب البحريني.
خلفيات
  • لا تقيم البحرين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن مؤشرات لتقارب محتمل بدأت تظهر مؤخرا، خصوصا في ظل الموقف المتشابه من إيران التي تتّهمها المنامة بتأجيج الاوضاع الامنية في المملكة.
  • العام الماضي أعرب وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عن تأييده لضربات إسرائيلية في سوريا، واعتبر أنّه "يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر"، في إشارة إلى إيران.
  • موقف الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة المؤيد علنا لضربات إسرائيلية ضد أهداف في دولة عربية، نادر بالنسبة إلى وزير خارجية عربي.
  • استضافت البحرين قبل أقل من سنة مؤتمرا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في حضور وفد إسرائيلي.
  • في 2017، أعلنت جمعية بحرينية تقدّم نفسها على أنّها "مدافعة عن الحرية الدينية" في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية، أنها أرسلت وفدا الى إسرائيل تأكيدا لمبدأ "التسامح والتعايش".
المصدر
فرانس برس
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البحرين
إسرائيل
التطبيع
خالد آل خليفة
إيران

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