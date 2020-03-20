فيروس كورونا
الجمعة 20 مارس 2020 17:49

إسبانيا: ارتفاع وفيات كورونا إلى أكثر من ألف

العاملون في مستشفى جالداكاو في إسبانيا
غيتي
ارتفع عدد وفيات كورونا في إسبانيا إلى أكثر من ألف حالة وفاة، بعد تسجيل 235 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال "فرناندو سيمون" مدير مركز تنسيق التنبيهات وخدمات الطوارئ في وزارة الصحة الإسبانية، في مؤتمر صحفي الجمعة، إن عدد الوفيات ارتفع جراء كورونا إلى 1002، بعد أن سجلوا 235 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأضاف أن عدد الاصابات ارتفع أيضاً إلى 19 ألف و980 بعد تسجيل ألفين و833 إصابة جديدة.

وأشار إلى أن 1141 مصاب يرقدون في العناية المركزة، مضيفاً بالقول "الموت واقع في الحالات الحرجة، ونحن نحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه".

وحتى ظهر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 255 ألفا في 182 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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