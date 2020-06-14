السعودية وتركيا
الأحد 14 يونيو 2020 12:06

إزالة اسم السلطان سليمان القانوني من شارع بالرياض.. ومغردون يعلقون (صور)

إزالة لافتة تحمل اسم السلطان سليمان القانوني من شارع في العاصمة السعودية الرياض
مواقع التواصل
نشرت حسابات سعودية ووسائل إعلام محلية خبرا يفيد بإزالة أمانة الرياض لوحات باسم السلطان العثماني سليمان القانوني من أحد شوارع العاصمة السعودية إيذانا بتغيير اسم الشارع.

ولم يتم توضيح سبب إزالة اللافتات أو الاسم الجديد للشارع، لكن وسائل الإعلام السعودية الموالية للسلطات تشن حملات مستمرة ضد تركيا. 

ويعتبر عصر السُّلطان سليمان هو العصر الذَّهبي للدَّولة العثمانيَّة، حيث حكم لمدة 46 عاما، وشهدت الدولة في عهده توسُّعاً كبيرا في أوربا وآسيا وأفريقيا. كما اشتهر بقدراته الإدارية والقوانين التي أصدرها، حتى أطلق عليه لقب "القانوني".

وسخر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي من قرار أمانة الرياض، مؤكدين أن السلطان سليمان القانوني كان يعتبر أحد أقوى السلاطين في عصره على مستوى العالم، ولا يضيره إزالة اسمه من لافتة على شارع في الرياض. كما أشاروا إلى رغبة السلطات السعودية في تحقيق انتصارات وهمية لا تؤثر على أرض الواقع. واقترح البعض ساخرين قيام السعوديين الذين يحملون اسم "تركي" بتغيير أسمائهم.

 

وشهدت العلاقات بين السعودية وتركيا توترات منذ سنوات عدة، فقد قدمت أنقرة دعما لقطر بعد تعرضها للحصار من السعودية والبحرين ومصر والإمارات، وهي الدول التي قطعت في يونيو/حزيران 2017 علاقاتها مع الدوحة.

وتورطت وسائل إعلام مملوكة لسعوديين في الترويج لمحاولة الانقلاب في تركيا عام 2016، في ساعاته الأولى بالتضامن مع أخرى مملوكة للإمارات.

كما توترت العلاقات بين البلدين عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وهي الجريمة التي تصر تركيا على كشف كافة المتورطين فيها، بما يشمل الشخص أو الجهة التي أصدرت الأمر، وليس فقط المنفذين.

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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