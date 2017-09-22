ألمانيا
الجمعة 22 سبتمبر 2017 00:28

إرسال خطابات تحتوي مسحوقا أبيض إلى ساسة بارزين في ألمانيا

صورة للخطابات المرسلة
صورة للخطابات المرسلة
صفحة النائب عن حزب الخضر هانز كريستيان شتروبيله على تويتر
ذكرت الشرطة الألمانية أن أشخاصا مجهولين أرسلوا خطابات تحتوي مسحوقا أبيض للعديد من الساسة الألمان قبيل الانتخابات البرلمانية في ألمانيا.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن القائمة شملت يوآخيم زاور، زوج المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وهورست زيهوفر، رئيس وزراء ولاية بافاريا، والمرشحة الرئيسية لحزب الخضر كاترين جورينج إكهارت، والنائب عن الحزب هانز كريستيان شتروبيله، بالإضافة إلى النائبين عن حزب اليسار جريجور جيزي وجيزينه لوتش.

وأكد عدد من الساسة أو المتحدثين باسم الأحزاب هذا الأمر أيضا. وذكرت شرطة برلين أن خبراء الجريمة تأكدوا من أن المسحوق غير ضار.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية أن المادة سيتم فحصها بدقة أكبر، قائلة إنه "وفقا للمتوافر من المعلومات حتى الآن، لا يوجد أية مخاطر على من تسلموا الرسائل التي تحمل هذا المسحوق".

ونشر نائب عن حزب الخضر على حسابه بموقع الرسائل القصيرة "تويتر" صورة للخطاب الذي تضمن أيضا شفرة حلاقة.

واحتوى الخطاب على ورقة كتب عليها بالعربية ضمن كلام آخر: "قاتل، لا تلمسه، الجمرة الخبيثة، والله أكبر".

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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ألمانيا
انتخابات تشريعية
خطابات
مسحوق أبيض
أنغيلا ميركل

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