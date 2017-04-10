إدانة أممية ودولية لتفجير كنيستين بمصر
ووصف مجلس الأمن في بيان التفجيرين بأنهما "هجومان إرهابيان شائنان".
وعبر أعضاء المجلس عن عميق التعاطف والمواساة لأقارب الضحايا، كما أكد الأعضاء على أن الإرهاب في كافة صوره وأشكاله يمثل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استهداف الكنيستين، وأعرب عن تعاطفه مع أسر الضحايا وحكومة وشعب مصر.
وأدان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كذلك تفجير الكنيستين، وكتب في تغريدة على حسابه على تويتر قائلا إن الولايات المتحدة تدين التفجيرين الإرهابيين، وأكد أن لديه ثقة كبيرة في أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "سيتعامل مع الموقف بشكل جيد".
وأكد الاتحاد الأوروبي إدانته وتضامنه مع مصر في مكافحة الإرهاب، وقالت مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد فيدريكا موغيريني إنه "يجب محاسبة المسؤولين عن الهجومين".
كما عبرت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها بشدة للتفجيرين، وقدم الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين التعازي لعائلات القتلى ولمصر حكومة وشعبا.
كما أدان بابا الفاتيكان الهجومين، وقدم تعازيه للمصريين ولرئيس الكنيسة القبطية الذي من المقرر أن يكون أحد مضيفيه خلال زيارته لمصر المقررة يومي 28 و29 أبريل/نيسان الجاري.
وأدانت دول عديدة أدانت التفجيرين وعبرت عن تعازيها للحكومة والشعب المصريين، فقد عبرت السعودية عن إدانتها للهجومين معتبرة أن "هذه الأعمال الإرهابية الجبانة تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة".
وأعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها للتفجيرين الذي استهدف الكنيستين في مصر.
واستنكر التفجيرين كذلك الأردن والبحرين وتونس وفلسطين ولبنان، وعبروا عن رفضهم للعنف وتضامنهم مع الشعب المصري.