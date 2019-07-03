الأربعاء 3 يوليو 2019 23:36
إدانات دولية ومطالبات بالتحقيق في الغارة على مركز المهاجرين بليبيا
تزايدت الدعوات لإجراء تحقيق مستقل في مقتل عشرات المهاجرين في غارة جوية استهدفت مركزاً لاحتجازهم في تاجوراء الضاحية الشرقية لمدينة طرابلس الليبية.
التفاصيل:
- الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أدان الغارة الجوية، التي وصفها "بالفظيعة"، مطالبا بإجراء "تحقيق مستقل" في الهجوم.
- غوتيريش: الأمم المتحدة قدمت معلومات عن إحداثيات مركز تاجوراء لاحتجاز المهاجرين شرق طرابلس إلى الأطراف المتحاربة لضمان سلامة المدنيين المتواجدين فيه.
- المتحدث باسم المسؤول الأممي قال في بيان إن غوتيريش "يدين هذا الحادث الفظيع بأقسى العبارات ويدعو إلى تحقيق مستقل في ملابسات الحادث لضمان محاسبة مرتكبيه".
- البيان: الأمم المتحدة قدمت للأطراف (المتحاربة) الإحداثيات المحددة لمركز الاحتجاز.
I am outraged by reports that dozens of refugees and migrants, including women and children, have been killed and injured by airstrikes on a migrant detention centre near Tripoli, Libya.— António Guterres (@antonioguterres) July 3, 2019
I condemn this horrendous incident and call for an independent investigation.
- مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة قال إن "هذا القصف يرقى بوضوح إلى مستوى جريمة حرب، إذ طال على حين غرة أبرياء آمنين شاءت ظروفهم القاسية أن يتواجدوا في ذلك المأوى".
- المبعوث الأممي أشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيها المنشأة لهجوم.
- سلامة: عبثية هذه الحرب المستمرة.. أدت إلى هذه التبعات الفظيعة والمأساوية.
- المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت قالت إن الغارة ترقى إلى "جريمة حرب"، ودعت جميع الأطراف المتصارعة في ليبيا إلى الامتثال للقانون الدولي وحماية مرافق البنية التحتية المدنية بما فيها المدارس والمستشفيات ومراكز الايواء.
- كما دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية إلى إجراء تحقيق فوري في هجوم تاجوراء.
- الاتحاد الأوربي ندد بالضربة، ودعا الأمم المتحدة إلى التحقيق فيها.
- مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي فيديريكا موغيريني ومفوض التوسعة يوهانس هان ومفوض الهجرة ديمتريس افراموبولوس قالوا في بيان إنه "يجب محاسبة المسؤولين" عن الضربة.
- مفوضية الاتحاد الإفريقي طالبت هي أيضا في بيان بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن قصف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء.
- كما دعت عدة دول إلى إجراء تحقيق دولي ومن بينها تركيا، حليفة حكومة الوفاق الوطني، التي دانت ما وصفته ب"الجريمة ضد الإنسانية" وقطر التي قالت إن الهجوم "قد يرقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
- الولايات المتحدة أدانت الضربة الجوية "المشينة" التي استهدفت مركزا للمهاجرين في ليبيا، ودعت إلى الحوار من أجل إيجاد حل للنزاع الذي تشهده البلاد.
- الخارجية الأمريكية قالت إن "خسارة الأرواح بهذه الطريقة المأساوية والعبثية التي طاولت إحدى الشرائح الأكثر ضعفا تسلّط الضوء على الحاجة الملحة لكافة الأطراف الليبيين لتهدئة المعارك في طرابلس والعودة إلى العملية السياسية".
- كما أدانت الخارجية الفرنسية الغارة وحثت "جميع الأطراف على خفض التصعيد ووضع حد للهجمات، والعودة إلى العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة".
- إيطاليا أعربت على لسان وزير خارجيتها إينزو موافيرو عن "استيائها" و"إدانتها الواضحة للقصف العشوائي على مواقع فيها مدنيين".
- الوزير الإيطالي طالب باتخاذ "إجراءات فورية وجادة لحماية المهاجرين ونقلهم من مراكز الإيواء إلى مناطق بعيدة عن المعارك".
- وزيرة الدفاع الإيطالية اليزابيتا ترينتا أكدت أن "أولويتنا الاستراتيجية هي إحلال السلم والاستقرار في ليبيا".
- حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، اتهمت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر بشن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 44 شخصا وجرح المئات.
- حكومة الوفاق قالت إن القصف الذي طال مركز الإيواء "كان متعمّداً ولم يكن بشكل عشوائي، بل كان باستهداف مباشر ودقيق".
- إلا أن القوات الموالية لحفتر نفت مسؤوليتها عن الهجوم، واتهمت حكومة الوفاق "بتدبير مؤامرة لإلصاق التهمة بالقوات المسلحة".
مهاجرون في خطر
- فيليبو غراندي رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة كتب على تويتر "المهاجرون واللاجئون يجب أن لا يحتجزوا. المدنيون يجب أن لا يكونوا هدفا. ليبيا ليست مكاناً آمناً" للمهاجرين واللاجئين.
- المتحدث باسم المفوضية في جنيف ذكر أن المفوضية طلبت اخلاء المركز قبل أسابيع "بعد أن كاد يصاب بضربة جوية مماثلة".
- حسب تقديرات البعثة الأممية في ليبيا هناك نحو 3500 مهاجر ولاجئ يحتجزون في مراكز الاحتجاز بالقرب من منطقة القتال مما يعرضهم للخطر.
3 key messages after air strikes killed many migrants&refugees at a Libyan detention centre: they must NOT be detained; civilians must NOT be a target; Libya is NOT a safe place of return. And of course, states with influence must cooperate to end conflict, rather than fuel it. https://t.co/rKqOcsy07Q— Filippo Grandi (@RefugeesChief) July 3, 2019
المصدر
وكالات
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