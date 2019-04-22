الاثنين 22 أبريل 2019 13:13
إدارة ترمب تعارض التدخل العسكري ضد إيران
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو أن إدارة الرئيس دونالد ترمب "لن تقوم بعمل عسكري ضد إيران" للإسراع بتغيير النظام.
التفاصيل:
- تصريحات بومبيو جاءت خلال اجتماع مغلق مع قيادات أمريكية من أصول إيرانية، بحسب موقع أكسيوس الأمريكي.
- عقد بومبيو اجتماعا مغلقا يوم الإثنين الماضي مع 15 من القيادات الأمريكية الإيرانية في فندق رينيسانس بالاس بمدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.
- أدلى الوزير بكلمة موجزة في بداية اللقاء قبل فتح الباب لكلمات الحاضرين، كما رد على أسئلة الحضور.
- وفقا للمصادر فقد كان أكثر الأسئلة التي طرحها بومبيو استفزازا هو: "إذا لم يحدث تغيير للنظام داخليا فما هي نهاية اللعبة؟"
- أجاب بومبيو على ذلك بقوله: "نحن حريصون على عدم استخدام لغة تغيير النظام" مؤكدا أن الإدارة لن تتدخل عسكريًا في إيران.
- أحد الحاضرين سأل بومبيو عما إذا كانت فكرة الانقلاب قد طرأت أو جرى دراستها، وهو ما أجاب عليه بومبيو بقوله: "حتى إذا فعلنا فهل سأخبركم عنها؟" وهو ما أثار ضحك الحاضرين.
- حرص بومبيو على استخدام عبارات دبلوماسية لوصف موقف الإدارة من إيران.
- وقال: "مصلحتنا تكمن في وجود مجموعة من القادة غير الثوريين يقودون إيران".
- أشار بومبو إلى أن إدارة ترمب كانت ستتعامل مع انتفاضة الحركة الخضراء عام 2009 ضد النظام الإيراني بشكل مختلف تماما عما قامت به إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. لكنه لم يوضح كيف.
- اعتبر بومبو أنه لا يوجد شيء أحد يمكن وصفه بالمعتدل داخل النظام الإيراني حاليا.
- عندما سُئل بومبيو كيف يمكن أن يضمن ألا تضر العقوبات الأمريكية الجديدة بالشعب الإيراني أجاب: "لا توجد ضمانات".
- سعى بومبيو خلال الاجتماع إلى أن ينأى بإدارة ترمب عن حركة مجاهدي خلق الإيرانية، التي كانت الولايات المتحدة تصنفها في السابق كمنظمة إرهابية، وذلك بعد حضور مستشار الأمن القومي جون بولتون ومحامي ترمب الخاص رودي جولياني كمتحدثين بصفتهما الشخصية في فعالية نظمتها حركة مجاهدي خلق.
المصدر
الجزيرة مباشر
أكسيوس