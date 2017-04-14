كوريا الجنوبية
الجمعة 14 أبريل 2017 09:58

إخلاء مبنى لمجموعة سامسونغ بعد بلاغ عن وجود متفجرات

شرطة كوريا الجنوبية أعلنت أنها لم تعثر على متفجرات بمبنى سامسونج
شرطة كوريا الجنوبية أعلنت أنها لم تعثر على متفجرات بمبنى سامسونج
رويترز
قالت الشرطة (الجمعة) إن السلطات في كوريا الجنوبية لم تعثر على متفجرات بمقر شركة سامسونغ للتأمين على الحياة في سول.

وصرح مسؤول بالشرطة بأن الضباط الذين أرسلوا إلى مبنى الشركة الواقع في منطقة سيوتشو بجنوب سول خلصوا إلى أنه ليست هناك متفجرات.

وأخلي المبنى بعد بلاغ عن وجود متفجرات بداخله.

وكانت صحيفة ماني توداي الكورية الجنوبية قد قالت (الجمعة) إنه يجري إخلاء مبنى إداري تابع لمجموعة سامسونغ في جنوب سول بعد بلاغ عن وجود متفجرات بداخله.

واستشهدت الصحيفة بإعلان داخل المبنى لاتخاذ إجراءات الأمان اللازمة.

وأرسلت الشرطة في كوريا الجنوبية فريقا للتدخل السريع إلى مبنى إداري تابع لمجموعة سامسونغ في جنوب سول بعد بلاغ عن زرع متفجرات بداخله.

وقالت الشركة إنه تم إخلاء مقر شركة سامسونغ للتأمين على الحياة في سيوتشو كإجراء احترازي؛ حيث قام مسؤولون من قوتي الإطفاء والشرطة بتفتيش المبنى.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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سول
سامسونج
كوريا الجنوبية
متفجرات
شرطة كوريا الجنوبية
تفتيش

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