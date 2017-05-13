ألمانيا
السبت 13 مايو 2017 19:44

إخلاء طائرة في ألمانيا بعد سماع محادثة مشبوهة

مطار كولونيا
أخلت السلطات الألمانية طائرة في مطار كولونيا بون مساء (الجمعة) بعدما قال ركاب إنهم سمعوا محادثة مشبوهة.

وأكد متحدث باسم الشرطة أن ركابا أبلغوا الطاقم بأن لديهم "مخاوف بشأن سلامة الرحلة".

وتم تفتيش الطائرة والأمتعة ولكن لم يتم العثور على أي شيء مشبوه، وتم إلغاء الرحلة في وقت لاحق.

وقالت صحيفة "إكسبريس" التي كانت أول من ذكر الواقعة، إن شخصين قاما فجأة وغادرا الطائرة بينما كانت تستعد للإقلاع.

ورفض الركاب والطاقم مواصلة الرحلة التي كانت مقررة إلى مدينة بالما دي مايوركا بإسبانيا بسبب وجود "رجل مشبوه" على متن الطائرة. 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الألمانية
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المانيا
طائرة

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