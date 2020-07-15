إحصاءات مخيفة.. مصر تتجاوز الصين في عدد الإصابات بكورونا
وقال رواد مواقع التواصل، إن الإحصاءات سواء كانت في مصر أو الصين هي مشكوك في دقتها وإن الحكومات تتحكم بها بحسب مصالحها.
وقارن آخرون الأعداد بين البلدين مؤكدين تخوفهم من مزيد من تفاقم الأزمة مع وجود فارق كبير تعداد الدولتين.
ودعا ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات خوفا من تفاقم الوضع خصوصا أن النظام الصحي في البلاد يبقى ضعيفا.
وبحسب المنصة التي تعتمد على البيانات الحكومية الرسمية، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر 83 ألفا و 930 مصابا، وفي الصين 83 ألفا و 61 مصابا.
مصر تتجاوز الصين بإجمالي اعداد الاصابات والوفيات خليك بالكمامة تسطيح المنحني ينتظر اجراءتنا يا يطير فوق يا يقع تحتPosted by Yasser Razzaz on Tuesday, 14 July 2020
يشار إلى أن مصر ليست الدولة العربية الأولى التي تسبق الصين من حيث أعداد الإصابات.
تأتي العراق بعد الصين في ترتيب الدول مباشرة، وتسبق كلا من قطر وتركيا، ومصر من حيث أعداد المصابين، لكن تتضاعف الوفيات في مصر عن بقية الدول الأخرى نظرا لتردي النظام الصحي في مصر.
صدق اولاتصدق لاء حتصدق مصر صعدت فوق الصين (بلد المنشاْ /بلد الوباء)Posted by Khaled Mohallel Taha on Tuesday, 14 July 2020
كان مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، الدكتور عوض تاج الدين، قد أعلن أنه تمت السيطرة على أزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد، بفضل الحكومة والمستشفيات.
وأشار تاج الدين خلال برنامج تلفزيوني الأسبوع الماضي، إلى أن "المنظومة الطبية في مصر متكاملة، وتستطيع أن تحتوي الحالات البسيطة والمتوسطة، ويتم توفير أماكن في المستشفيات للمرضى".
وسجلت مصر أمس الثلاثاء 929 إصابة جديدة ليصل عدد الإصابات حتى أمس 83930 إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الأزمة منتصف فبراير/شباط الماضي.
مصر تتخطى الصين مهد كورونا بـ 83,930 إصابه بينما إصابات الصين 83,605 مع الفارق الرهيب في التعدادPosted by Khaled Elsayed on Tuesday, 14 July 2020
متصدقش الصين و لا تصدقنا علي فكره 😂 https://t.co/67Eoks8qTe— الحوافريتس (@El7wafreet1) July 14, 2020
ولا كان حاجة حصلت مصايفكم مواصلتكم اشغالكم ولسه احنا قدامنا تحدي حقيقي اننا نوصل لامريكا ونكسر الرقم القياسي بتاعها ارحمنا برحمتك يارب اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء مناPosted by Mahmoud Youssef on Wednesday, 15 July 2020
من مدة معدش حد بيتابع ولا بيهتم بالاعداد زى الاول— Adel Esaa (@adel_Eisaa) July 14, 2020
مصر تجاوزت الصين في عدد المصابين وبنقرب شويه شويه من عدد وفياتها والوقتي بنحتل المركز الـ 23 عالميا في فأعداد الاصابات
الصين عدد المصابين83650 وحالات الوفاة 4634
- خليكم كدا مكبرنها ومتلبسوش الكمامات وخليكم شيلنها فى ايديكم !!!! pic.twitter.com/eCMlNj9YzK