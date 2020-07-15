فيروس كورونا
الأربعاء 15 يوليو 2020 18:07

إحصاءات مخيفة.. مصر تتجاوز الصين في عدد الإصابات بكورونا

سجلت مصر أمس الثلاثاء 929 إصابة جديدة ليصل عدد الإصابات إلى 83930 إصابة بفيروس كورونا
رويترز
تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، جانبا من تقديرات منصة "وورلد ميتر" الإحصائية، والذي يظهر تقدم مصر بحسب الإحصائيات الرسمية في أعداد كورونا، على الصين بلد منشأ الفيروس.

وقال رواد مواقع التواصل، إن الإحصاءات سواء كانت في مصر أو الصين هي مشكوك في دقتها وإن الحكومات تتحكم بها بحسب مصالحها.

وقارن آخرون الأعداد بين البلدين مؤكدين تخوفهم من مزيد من تفاقم الأزمة مع وجود فارق كبير تعداد الدولتين.

 

ودعا ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات خوفا من تفاقم الوضع خصوصا أن النظام الصحي في البلاد يبقى ضعيفا.

وبحسب المنصة التي تعتمد على البيانات الحكومية الرسمية، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر 83 ألفا و 930 مصابا، وفي الصين 83 ألفا و 61 مصابا.

مصر تتجاوز الصين بإجمالي اعداد الاصابات والوفيات خليك بالكمامة تسطيح المنحني ينتظر اجراءتنا يا يطير فوق يا يقع تحت

Posted by Yasser Razzaz on Tuesday, 14 July 2020

يشار إلى أن مصر ليست الدولة العربية الأولى التي تسبق الصين من حيث أعداد الإصابات.

تأتي العراق بعد الصين في ترتيب الدول مباشرة، وتسبق كلا من قطر وتركيا، ومصر من حيث أعداد المصابين، لكن تتضاعف الوفيات في مصر عن بقية الدول الأخرى نظرا لتردي النظام الصحي في مصر.

صدق اولاتصدق لاء حتصدق مصر صعدت فوق الصين (بلد المنشاْ /بلد الوباء)

Posted by Khaled Mohallel Taha on Tuesday, 14 July 2020

 كان مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، الدكتور عوض تاج الدين، قد أعلن أنه تمت السيطرة على أزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد، بفضل الحكومة والمستشفيات.

وأشار تاج الدين خلال برنامج تلفزيوني الأسبوع الماضي، إلى أن "المنظومة الطبية في مصر متكاملة، وتستطيع أن تحتوي الحالات البسيطة والمتوسطة، ويتم توفير أماكن في المستشفيات للمرضى".

وسجلت مصر أمس الثلاثاء 929 إصابة جديدة ليصل عدد الإصابات حتى أمس 83930 إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الأزمة منتصف فبراير/شباط الماضي.

مصر تتخطى الصين مهد كورونا بـ 83,930 إصابه بينما إصابات الصين 83,605 مع الفارق الرهيب في التعداد

Posted by Khaled Elsayed on Tuesday, 14 July 2020

ولا كان حاجة حصلت مصايفكم مواصلتكم اشغالكم ولسه احنا قدامنا تحدي حقيقي اننا نوصل لامريكا ونكسر الرقم القياسي بتاعها ارحمنا برحمتك يارب اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

Posted by Mahmoud Youssef on Wednesday, 15 July 2020
المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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مصر
كورونا
الصين

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