الانتخابات الأمريكية
الأربعاء 4 نوفمبر 2020 11:48

إحراق العلم الأمريكي في مواجهات بمحيط البيت الأبيض (فيديو)

حرق العلم الأمريكي من قبل محتجين في واشنطن العاصمة
حرق العلم الأمريكي من قبل محتجين في واشنطن العاصمة
مواقع التواصل
اندلعت مواجهات بين متظاهرين وأفراد من الشرطة خارج البيت الأبيض، تزامنا مع إعلان النتائج الأولية للانتخابات تباعا في وسائل الإعلام.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مواجهات اندلعت عند البيت الأبيض عقب إغلاق صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة، كما أشارت إلى اندلاع اضطرابات في عدد من الولايات الأخرى.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مواجهات بين مؤيدين ومعارضين لمرشحي الرئاسة الأمريكية في محيط البيت الأبيض تضمنت إحراق العلم الأمريكي من قبل بعض المشاركين.

وقالت صحيفة النيويورك تايمز إن التوترات خارج البيت الأبيض تصاعدت بعدما حاصر العشرات من ضباط الشرطة مجموعة من المتظاهرين، في ساحة "حياة السود مهمة". 

وأضافت الصحيفة أن الضباط كانوا يدفعون المتظاهرين لإبعادهم عن المكان، مشيرةً إلى أن الشرطة قبضت على اثنين منهم.

وبالتزامن مع بدء الانتخابات شهدت واشنطن العاصمة تعزيزات أمنية ضخمة، حيث وضعت تحصينات لتأمين البيت الأبيض ومحيطه، تحسبا لوقوع أي أعمال عنف أو تخريب.

وتأتي هذه الاضطرابات في العاصمة الأمريكية، تزامنا مع بدء ظهور  نتائج أولية لفرز الأصوات في الولايات التي تشهد منافسة شديدة للغاية بين المرشح الجمهوري دونالد ترمب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وحتى الأن حصل بايدن 225 صوتاً في المجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتاً لترمب، ويتقدم بشكل طفيف في الأصوات الشعبية.

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام أمريكية
مواقع التواصل

اقرأ أيضا

Thumbnail
الانتخابات الأمريكية.. ترمب يعلن فوزه وبايدن متفائل وترقب لنتائج الولايات الحاسمة
Thumbnail
الانتخابات الأمريكية.. مظاهرات ضد ترمب في نيويورك تطالبه بالرحيل (فيديو)
Thumbnail
وسط منافسة على مجلس الشيوخ.. الديمقراطيون يحتفظون بالسيطرة على النواب الأمريكي
Thumbnail
اتهم الديمقراطيين بمحاولة سرقة الانتخابات.. ترمب: سأحقق فوزا كبيرا
Thumbnail
"تصعيد كبير".. رئيس وزراء إثيوبيا يأمر بنشر الجيش في إقليم تيجراي

الأكثر قراءة

  1. زراعة "النجيل" في غزة تزدهر رغم الحصار
  2. شاهد: ماي| سأتصدى "بكل ما أوتيت" لاقتراع سحب الثقة
  3. لوفيغارو: بن سلمان اخترق هاتف بيزوس عبر برنامج تجسس إسرائيلي
  4. أمريكا تندد بخطة إسرائيلية لبناء مستوطنات جديدة
  5. أمريكا: مقتل شرطي خلال تبادل لإطلاق النار بمعهد ببوسطن