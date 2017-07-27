إحالة 235 مشجعا لفريق الزمالك للنيابة العسكرية بمصر
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق ثم جدد قاض بمحكمة مدنية حبسهم 15 يوما قبل إحالة القضية إلى القضاء العسكري.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين في التاسع من يوليو تموز عقب مباراة الزمالك مع نادي أهلي طرابلس الليبي التي أقيمت في استاد برج العرب التابع للقوات المسلحة غربي الإسكندرية. وشهدت المباراة أعمال عنف وتحطيم لمقاعد المدرجات وصنابير المياه نسبت للمشجعين المقبوض عليهم.
ونسب لهم أيضا الاستيلاء على أغطية الرأس الخاصة بالأفراد التابعين لشركة أمن خاصة مكلفة بتأمين المدرجات.
وقالت السلطات إن ضابطي شرطة وأربعة أفراد أصيبوا خلال الشغب.
وقالت مصادر هيئة استاد برج العرب الدولي إن الهيئة أرسلت تقريرا للنيابة العامة بتلفيات بلغت قيمتها 250 ألف جنيه (14 ألفا و45 دولارا).
وقالت المصادر إن النيابة العامة تحفظت على كاميرات المراقبة الخاصة باستاد برج العرب والتي تسجل أحداث الشغب والاعتداءات المنسوبة للمتهمين.
وودع فريق الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله بهدفين لمثلهما أمام ضيفه أهلي طرابلس الليبي في اللقاء الذي جمعهما ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.