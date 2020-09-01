مصر
الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 20:16

إحالة شاب مصري متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرات إلى المحاكمة الجنائية

المتهم أحمد بسام زكي
مواقع التواصل
قرر النائب العام المصري، الثلاثاء، إحالة شاب مصري متهم بالاعتداء جنسيا على فتيات قاصرات إلى محكمة الجنايات، في قضية أثارت جدلا واسعا.

وعدد بيان أصدرته النيابة العامة المصرية الاتهامات المسندة إلى "المتهم أحمد بسام زكي... من هتكه عرض ثلاث فتيات - لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن (..) وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".

وأشار إلى "تحرش (المتهم) باثنتين منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص".

واتهمت النيابة زكي "بأنه استخدم حسابا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلا عن إحرازه الحشيش المخدر بقصد التعاطي".

وأكد البيان أن النيابة العامة "أقامت الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بالتحقيقات وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم".

وبحسب النيابة العامة اعترف زكي بالاعتداء على ست فتيات على الأقل، بينهن فتاة دون الـ18 عاما، وابتزاز الضحايا.

وأوقفت الشرطة، زكي، في الرابع من يوليو/ تموز الماضي، بعد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي دعت السلطات إلى التحرك.

ونشرت حسابات على مواقع التواصل في مصر، شهادات تفصل عمليات ابتزاز واعتداء جنسي اتهم زكي بارتكابها ضد عدد كبير من النساء والفتيات، بالإضافة إلى شهادات بقيامه بالاعتداء جنسيا على أطفال.

وبحسب الشهادات التي تم نشرها على مواقع التواصل، حدثت هذه الاعتداءات منذ عام 2018 على أقل تقدير.

المصدر
الفرنسية
الجزيرة مباشر

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