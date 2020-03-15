فيروس كورونا
الأحد 15 مارس 2020 00:49

إجراءات استثنائية في الكويت لمواجهة كورونا

ممرضون وممرضات بأحد مراكر فحص فيروس كورونا بالكويت
رويترز
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية على تويتر أن الكويت قررت إغلاق جميع المجمعات التجارية ومراكز التسوق باستثناء مراكز التسوق الخاصة بالمواد التموينية.

وأضافت الوكالة أن مجلس الوزراء قرر، عقب اجتماع استثنائي، إغلاق مراكز الترفيه والتسلية الخاصة بالأطفال وصالونات التجميل الخاصة بالنساء وصالونات الحلاقة الخاصة بالرجال لوقف انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الوكالة أنه تقرر التنبيه على المطاعم بعدم استقبال أكثر من 5 عملاء داخل المطعم في وقت واحد، والالتزام بمسافة لا تقل عن متر بين كل شخص وأخر في طوابير الانتظار.

ودعا مجلس الوزراء الكويتي إلى "أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والحذر والبعد عن الشائعات التي لا تخدم أحدا وتشتت الجهود في مكافحة فيروس كورونا".

وأضاف أن هناك تنسيقا عالي المستوى مع دول الخليج قبل اتخاذ أي إجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية ارتفاع عدد مصابي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) الى 104 حالات، بعد اكتشاف أربع حالات جديدة.

المصدر
وكالات
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