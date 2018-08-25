السبت 25 أغسطس 2018 20:29
إثيوبيا: مستمرون في الضغط على السعودية للإفراج عن العمودي
تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي بمواصلة الضغط على السلطات السعودية للإفراج عن رجل الأعمال السعودي الإثيوبي المولد محمد العمودي وفقا لوكالة رويترز.
ورجل الأعمال محمد العمودي ولد في إثيوبيا لأب سعودي وهو من أهم رجال المال والأعمال في السعودية، وله استثمارات بارزة في إثيوبيا أهمها المساهمة في بناء سد النهضة.
وتبرع العمودي بـ 88 مليون دولار لصالح بناء سد النهضة، ويشارك في إنشائه من خلال مصنعي إسمنت في إثيوبيا، يورد معظم إنتاجهما لإنشاء السد.
واعتقلت السلطات السعودية العمودي ضمن حملة على أمراء من الأسرة الحاكمة، ووزراء، ورجال أعمال، فيما قالت السلطات إنها حملة على الفساد.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد أعلن في مايو/ أيار الماضي عن قرب الإفراج عن العمودي عقب عودته من زيارة إلى السعودية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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