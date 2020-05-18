سد النهضة
الاثنين 18 مايو 2020 13:00

إثيوبيا: لسنا بحاجة لإخطار مصر والسودان بملء سد النهضة

سد النهضة الإثيوبي مثار خلاف كبير بين مصر وإثيوبيا
سد النهضة الإثيوبي مثار خلاف كبير بين مصر وإثيوبيا
رويترز-أرشيفية
قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية بالإنابة في إثيوبيا إن خطة بدء ملء سد النهضة في موسم الأمطار المقبل هي جزء من بناء السد المقرر وبالتالي فإنه لا توجد حاجة إلى إخطار السودان ومصر.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قلل المتحدث أمسالو تيزازو من شأن رسالة قدمتها مصر لمجلس الأمن الدولي مؤخرا بشأن سد النهضة، وقال "هذا ليس مفاجئا كالمعتاد، ونعتقد أنه لن يحقق أي نتيجة".

وأضاف "لا شيء متوقع منا فيما يتعلق بملء السد، لأن مصر والسودان يعرفان أن ذلك سيحدث عندما يصل بناء السد إلى مستوى معين، وبعد كل شيء فإنه يتم بناؤه لملئه".

وقال المتحدث إن السودان ومصر يعرفان متى ستتم عملية الملء والكمية التي سيتم ملء السد بها في كل مرحلة.

وشدد على أن إثيوبيا حريصة على "الاستخدام العادل والمنصف للموارد المشتركة بين جميع دول حوض النيل".

وتحدثت مصر في رسالتها لمجلس الأمن عما اتخذته من مواقف مرنة ومُتسقة مع قواعد القانون الدولي، وشددت على أهمية الانخراط الإيجابي من جانب إثيوبيا في مباحثات لتسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن، وبما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبدأت إثيوبيا أعمال إنشاء السد على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل) في عام 2011 بهدف توليد الكهرباء. وتخشى مصر من تأثيره على حصتها من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب.

المصدر
الألمانية
كلمات مفتاحية
سد النهضة
مصر
السودان

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