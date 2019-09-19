الخميس 19 سبتمبر 2019 20:03
إثيوبيا ترفض مقترحا مصريا بإدارة سد النهضة
أعلنت إثيوبيا رفضها لمقترح قدمته مصر لتشغيل سد النهضة، وسط خلافات بين البلدين بشأن إدارة وتشغيل السد بسبب خشية مصر من تأثر حصتها من المياه بسبب السد.
التفاصيل
- في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وصف سيلشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة، خطة مصر التي تتضمن حجم المياه التي تريد مرورها عبر السد سنويا بأنها خطة "غير مناسبة".
- بيكيلي قال "الاقتراح المقدم من مصر تقرر من جانب واحد… ولم ينظر في اتفاقاتنا السابقة. لا يمكننا الموافقة على ذلك... سنجهز اقتراحنا للرد على هذا الاقتراح".
- بيكيلي أضاف أنه "لا يمكن لخبير مصري أن يدير سدنا"، ووصف الخطة المصرية المقترحة بأنها انتهاك لسيادة إثيوبيا.
- لم يذكر بيكيلي كمية المياه التي ترغب إثيوبيا في مرورها عبر سد النهضة سنويا، لكن مصر تريد أن يمر عبر السد ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا.
خلفية
- تصريحات الوزير الإثيوبي تأتي بعد يومين من إعلان وزارة الري المصرية تعثر المفاوضات بشأن السد عقب اجتماع ثلاثي لوزراء مصر وإثيوبيا والسودان، اختتم يوم الإثنين بالقاهرة.
- سبق أن قدمت مصر لإثيوبيا والسودان، مقترحات بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، رفضته إثيوبيا.
- اقترحت إثيوبيا بدلا من ذلك اجتماعا لوزراء المياه، لمناقشة وثيقة تضمنت ملء خزان السد في إثيوبيا لتصبح جميع توربينات الطاقة الكهرومائية جاهزة للعمل.
- تعتبر مصر مقترح أديس أبابا منحازا ومجحفا بشدة بمصالح دول المصب.
- يتفق المقترحان على أن المرحلة الأولى من المراحل الخمس لملء السد ستستغرق عامين.
- الاقتراح المصري يقول إنه إذا تزامنت المرحلة الأولى مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق في إثيوبيا، فإنه يجب تمديد فترة العامين للحفاظ على منسوب المياه في السد العالي بأسوان.
- تقرر عقد اجتماع في الخرطوم نهاية سبتمبر/أيلول الجاري، لبحث مقترحات تمس قواعد ملء وتشغيل السد، كما سيعقد اجتماع آخر يومي 4 و5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لإقرار مواضيع الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.
- وزير المياه والطاقة في إثيوبيا، قال إن السد سيبدأ بالإنتاج بحلول نهاية عام 2020 وسيبدأ تشغيله بالكامل بحلول عام 2022.
- تبلغ تكلفة إنشاء السد نحو 4 مليارات دولار، ويتوقع أن يولد ما يصل إلى ستة آلاف ميغاوات من الكهرباء سنويا.
- تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب).
- في مارس/ آذار 2015، وقَّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع قادة السودان وإثيوبيا إعلانا للمبادئ حول سد النهضة، اعتبر أنه يمثل اعترافا من القاهرة لأول مرة بأحقية إثيوبيا في بناء السد.
المصدر
وكالات
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