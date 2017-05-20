ترمب
السبت 20 مايو 2017 14:29

إبسوس: شعبية ترمب تتراجع لأدنى مستوى منذ توليه الرئاسة

ترمب
شعبية ترمب تتراجع لأدنى مستوى منذ توليه الرئاسة
غيتي
أظهر استطلاع لمؤسسة رويترز/إبسوس أن شعبية الرئيس الأمريكي هوت لأدنى مستوى لها منذ تنصيبه بعد اتهامه بإساءة التعامل مع معلومات سرية والتدخل في تحقيق لمكتب التحقيقات الاتحادي.

وخلص الاستطلاع الذي أجري في الفترة بين 14 و18 مايو/ أيار إلى أن 38 5 من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون ترمب فيما كان 56 % معارضون له أما الستة بالمئة الباقين فكانت لديهم آراء مختلطة بشأنه.

وبدا أن الأمريكيين ثائرون على ترمب بعد أسبوع مضطرب في البيت الأبيض واجه خلاله الرئيس سيلا من التقارير التي توجه له انتقادات مما عزز من مخاوف من وجود صلات بين إدارته وروسيا.

وبدأ الأسبوع بكشف عن تبادل ترمب لمعلومات شديدة السرية مع دبلوماسيين روس في اجتماع مغلق.

ثم تلا ذلك تقارير تفيد بأن جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الذي أقاله ترمب مؤخرا كتب مذكرات يعبر فيها عن مخاوفه من ضغوط الرئيس عليه ليوقف تحقيقا في صلات حملة ترمب بروسيا.

وفيما يحتفظ ترمب بشعبية بين أعضاء حزبه البارزين بدا أن الكثير من المواطنين الجمهوريين تراجعوا عن تأييدهم للرئيس خلال الأسبوع المنصرم.

ومن بين الجمهوريين أبدى 23 % استياءهم من ترمب في الاستطلاع الأخير ارتفاعا من 16 % في ذات الاستطلاع قبل أسبوع.

والانخفاض في نسبة التأييد من جانب الجمهوريين يبدو السبب الرئيسي في انخفاض شعبية ترمب بشكل عام إلى أدنى مستوى لها منذ توليه منصبه.

المصدر
رويترز
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إف بي آي

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