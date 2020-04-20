أين الجثة؟.. مغردون سعوديون يتساءلون عن مصير الحويطي بعد خاشقجي
#اين_جثة_عبدالرحيم_الحويطي #اين_جثه_عبدالرحيم_الحويطي— شادلي أبوطقيقة (@shad1011le) April 18, 2020
حتى الآن لم يتم تسليمنا جثمان أخي ولا حتى ابلاغنا عند مكان وجوده، والله المستعان والى الله المشتكى.
كان الحويطي قد بث فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وثق فيها قصته التي انتهت كما توقع بالقتل على يد قوات الأمن السعودي واتهامه بـ"الإرهاب وحيازة السلاح" بسبب رفضه ترك منزله لمشروع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وظهر اسم عبدالرحيم أحمد محمود الحويطي على مواقع التواصل قبل أيام وتداول نشطاء قصة المواطن الذي يعيش في قرية الخريبة الواقعة ضمن المرحلة الأولى من مشروع "نيوم" الذي أطلقه ابن سلمان في أكتوبر/تشرين الأول 2017.
السعودي عبد الرحيم الحويطي وثق قصته التي انتهت بمقتله دفاعا عن منزله في سلسلة مقاطع فيديو صورها بنفسه من منزله، اتهم فيها السلطات السعودية، بممارسة "إرهاب الدولة" بحق أبناء الحويطات، لإجبارهم على الرحيل عن أرضهم ومنازلهم بالقوة.
ويظهر أحد المقاطع الحويطي وهو يتحدث قائلا " أتوقع أن تقتلني الشرطة في بيتي وتتهمني بأني إرهابي وتلقي أسلحة بجوار جثتي مثل ما يحدث في مصر".
وقال الحويطي إنه يفضل السجن أو أي شيء آخر حتى ولو كان القتل على أن يترك بيته.
وعرض عبد الرحيم الحويطي في أحد المقاطع صك الملكية الخاص بمنزله.
وكان من آخر ما نشره عبد الرحيم الحويطي قبل مقتله أبيات نظمها من الشعر النبطي تعبر عن حبه وتمسكه بالحق وعزيمته التي لا تلين.
وكتب مغردون:
الأمن السعودي يخفي مصير جثة #عبدالرحيم_الحويطي لتلحق تلقائيا بجثة #جمال_خاشقجي !#اين_جثة_عبدالرحيم_الحويطي— ﮼ابتسام ﮼آل ﮼سعد🇶🇦 (@Ebtesam777) April 20, 2020
الهاشتاق #اين_جثة_عبدالرحيم_الحويطي ما أن تضع فيه تغريده حتى تختفي عمل منظم لخنق الأصوات وحياد غير شريف وغير مهني ، ان مصداقية @Twitterعلى المحك وتدور حوله الشبهات بأن يدار من قبل عصابات الدول المستبده وبالمال أيضا! ماهذا يا @Twitter ؟!!— علياء أبوتايه الحويطي (@Alyaa_Alhwaiti) April 18, 2020
لكل من يسأل ويريد ان يعرف #اين_جثة_عبدالرحيم_الحويطي— شاهين السليطي (@shaheensulaiti) April 18, 2020
اكيد ستخرج رواية كاذبة وإدعاء بانها أُعطيت لنفس المتعهد التركي الذي اخفى جثة جمال خاشقجي
تستمر #السعودية باحتجاز جثامين الأفراد الذين تم قتلهم بطرق مختلفة في إنتهاك للقوانين الدولية، وإصرار تعذيب ذوي الضحايا عبر حرمانهم من دفنهم❗— المنظمة الأوروبية السعودية ESOHR (@ESOHumanRights) April 18, 2020
🔴بلغ عدد الجثامين المحتجزة، مع جثة #عبدالرحيم_الحويطي الذي قتل مؤخرا إلى {٨٧} جثمانا.#أين_جثة_عبدالرحيم_الحويطي؟https://t.co/jkcVQqGq5N pic.twitter.com/oo0kZqzf99
المسأله تخطت أسكاتنا وحرية التعبير؟!!— علياء أبوتايه الحويطي (@Alyaa_Alhwaiti) April 18, 2020
إنهم يريدوننا ان نكون شركاء في جرائمهم والدم فنزينها لهم ونلفق القصص ونرمي البشر بالتهم جزافاً ! لشرعنة الإرهاب الذي يحكموننا به ! أنهم يريدون سلخنا من إنسانيتنا ومبادئنا وهذا لن يكون حتى لو قتلونا. #اين_جثة_عبدالرحيم_الحويطي #شهيد_نيوم
#اين_جثة_عبدالرحيم_الحويطي— شيخه (@d5obaDWZBpnc6yK) April 18, 2020
كل الأخطاء مغفورة عند الله
الا ظلم العباد فهو مرهون بعفوهم
اللهم عليك بمن ظلم المسلمين
اللهم فرجك لعبادك المسجونين
خالد الراشد pic.twitter.com/mpdPupvSNZ
قيل لابن عمر إن أسماء في ناحية المسجد، وذلك حين قُتل ابن الزبير و هو لا يزال مصلوب، فمال إليها، فقال: إن هذه الجثث ليست بشيء، وإنما الأرواح عند الله، فاتقي الله، وعليك بالصبر. فقالت: وما يمنعني وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل؟#اين_جثة_عبدالرحيم_الحويطي pic.twitter.com/PZwYFJU8pG— هشام صهيب (@EWDI9XWyhrPBJik) April 20, 2020
قالت أسماء رضي الله عنها لابنها عبد الله بن الزبير، وقد أحاطت به جنود الحجاج : يا بني عش كريما ومت كريما، لا يأخذك القوم أسيرًا.— هشام صهيب (@EWDI9XWyhrPBJik) April 20, 2020
فقبل رأسها وقال: هذا والله رأيي، ولكن ياأماه أخاف أن يمثل بي بعد القتل.
قالت: يا بني إن الشاة لا يؤلمها السلخ بعدالذبح.#اين_جثة_عبدالرحيم_الحويطي pic.twitter.com/2o3pOryjvJ
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