فرنسا
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 14:43

"أيتها العربية القذرة".. طعن امرأتين مسلمتين أسفل برج إيفل (فيديو)

لقطات من الطعن والاعتداء عند برج إيفل
تعرضت امرأتان مسلمتان ترتديان الحجاب، وتدعيان "أمل" و"كنزة"، للطعن، بعد مشادة مع آخرين بسبب كلب غير مقيد عندما كانتا تتجولان في منطقة برج إيفل مساء أمس الثلاثاء.

وقام المهاجمون بترديد عبارات عنصرية ضد العرب، وقد أصدرت الشرطة الفرنسية بيانًا أقرت فيه بالواقعة ولكن لم تشر إلى أي دوافع عنصرية.

وبحسب مصادر مقربة من أسرة المسلمتيْن، فإنهما كانتا في جولة رفقة أطفال من عائلتهما، إحداهما في الـ 19 من العمر والثانية في الأربعين 40، ثم اقترب كلب مرافق لامرأتين فرنسيتين، من الأسرة المسلمة.

فاعترضت كل من المسلمتين على ذلك، تطور الحديث إلى تبادل الشتائم. وحسب الشابة المسلمة، فإن صاحبة الكلب تلفظت بكلمات عنصرية مثل "اغربي عن وجهي أيتها العربية القذرة".

ثم تطور الأمر سريعًا إلى اشتباك وعراك بين الأربعة، فقامت إحدى الفرنسيتين بطعن الفتاة المحجبة وضرب الثانية، وتم نقلهما إلى المستشفى وحالتهما لم تكن خطرة. وأصيبت الأولى (19 سنة) بجروح عديدة وطعنة، أما الثانية فأصيبت بكدمات في جسمها.

ونُشر فيديو الحادث للمرة الأولى عبر حساب أحد الأشخاص من عائلة الضحيتين كان مرافقا لهما ثم قام بحذفه، لكن المقطع كان قد انتشر على منصات التواصل.

يأتي ذلك، بينما تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتشديد الحملة على ما وصفه بالتطرف الإسلامي في بلاده، وأعلن حل جمعية إسلامية وإغلاق مسجد قرب باريس، ردا على مقتل أستاذ فرنسي عرض صورا مسيئة للنبي عليه السلام.

في حين هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ماكرون ومن وصفهم بالمنزعجين من الإسلام، معتبرا أن غاية ماكرون من إطلاق مبادرة "الإسلام الفرنسي" هي محاسبة الإسلام والمسلمين.

بيان الشرطة الفرنسية بشأن الحادث
المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

اقرأ أيضا

Thumbnail
السيسي: نسقنا مع قبرص واليونان الرد على "التصعيد" بشرق المتوسط
Thumbnail
التواصل والسير بوتيرة أسرع.. أمور بسيطة تحافظ على ذهنك حادا
Thumbnail
بعصا مشتعلة.. هجوم على ضابط أمريكي داخل سيارة الشرطة (فيديو)
Thumbnail
صحيفة: ترمب يمتلك حسابا مصرفيا بالصين وسعى لعمل مشاريع تجارية هناك
Thumbnail
معارك جواري الإعلام في بلاط السيسي

الأكثر قراءة

  1. النظام السوري يقصف مسلحين سوريين في عرسال
  2. الكشف عن صورة شقيق زعيم كوريا الشمالية أثناء احتضاره
  3. شاهد: دموع سورية تروي ويلات الحرب
  4. إيران: تطورات عفرين مقلقة وقد تشعل نيران الحرب في سوريا من جديد
  5. حمص .. عاصمة الثورة السورية بلا ثوار